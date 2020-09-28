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28.09.2020 - 09:41 | | DHA

Sultangazi'de dönerci dükkanının açılışında izdiham

İstanbul Sultangazi'de yeni açılan bir dönerci tarafından bedava döner dağıtılınca izdiham yaşandı. Sosyal mesafe ve maske takma kuralının hiçe sayıldığı açılışa polis müdahale ederek, kalabalığı dağıttı.

50. Yıl Mahallesi'nde Suriye uyruklu bir kişi, dönerci dükkanı açılışı yaptı. Davullu zurnalı açılışta bedava döner dağıtımında bulunuldu. Bedava dönerden almak isteyenler adeta bir birleriyle yarışırken, dönerci dükkanının önünde yoğun kalabalık oluştu. Koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan sosyal mesafe ve maske takma kuralı hiçe sayıldı.

Haber verilmesi üzerine Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, olay yerine gitti. Polis, bedava döner almak için bekleyen kalabalığı dağıttı.

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