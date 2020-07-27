Sultangazi'de evden yayılan kötü koku polisi alarma geçirdi!

Sultangazi'de Suriye uyruklu bir kişi, yaklaşık 15 gün boyunca arkadaşından haber alamadı. Arkadaşının ikamet ettiği İsmetpaşa Mahallesi'ndeki evine giden kişi, uzun süre kapıyı çalmasına rağmen kapıyı açan olmadı. Evden kötü kokuların gelmesi üzerine endişelenen kişi, 155 Polis İmdat Hattı'nı arayarak, apartman dairesinden kötü koku yayıldığı ve arkadaşının ölmüş olabileceği ihbarında bulundu.

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Mahalle sakinlerinden bilgi alan ekipler, apartman sahibine ulaştı. Olay yerine gelen apartman sahibi, yanında getirdiği yedek anahtarla dairenin kapısını açtı. İçeri giren polisler, evde kimsenin bulunmadığını, yayılan kokunun buzdolabında bulunan ürünlerden kaynaklandığını belirledi. Ekipler, çalışmaların ardından olay yerinden ayrıldı.

"DAİREDE 15 KİŞİ KALIYORDU. ŞİMDİ KİMSE YOK"

Bir mahalle sakini evden kokuların yayıldığını belirterek, "Ben hastayım çok fazla dışarı çıkmıyorum. Dışarı çıktım çok kötü koku vardı. Midem bulandı. Herkese evden kokunun geldiğini söyledim. Binadakilere dairede oturan bu adamları tanıyıp tanımadığını sordum. Onlarda tanımadığını söyleyince daireden pis bir kokunun geldiğini söyledim. 15 kişi dairede kalıyordu. Şimdi ise kimse yok" dedi.