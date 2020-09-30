MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Sultangazi'de intihar girişimini görüntülemek için yarıştılar
ABONE OL
30.09.2020 - 10:26 |

Sultangazi'de intihar girişimini görüntülemek için yarıştılar

İstanbul Sultangazi'de bir kişi Viyadüğe çıkıp korkulukları aşarak intihar girişiminde bulundu. Polisin uzun çabaları sonucu bu kişi ikna edilerek indirilirken, bazı sürücüler araçlarını yol kenarına park edip cep telefonu ile yaşananları görüntüleme yarışına girdi.

Olay, dün saat 12.30 sıralarında TEM Otoyolu Sultangazi mevkii Gaziosmanpaşa Viyadüğü'nde meydana geldi. İddiaya göre, ailevi sorunları olan S.G.(25), viyadükteki bariyerleri aşıp, korkuluklara çıktı. İntihar girişiminde bulunan kişiyi gören vatandaşlar, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine müzakereci polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

POLİS MEMURLARI SIRILSIKLAM OLDU

Polis ekipleri, bir yandan bu kişiyi ikna etmeye çalışırken, diğer yandan olumsuzluk yaşanmaması için trafikte önlem aldı. Gaziosmanpaşa yönünden Gazi Mahallesi'ne seyir halinde olan bazı sürücülerin ise araçlarını yol kenarına park ederek cep telefonu ile yaşananları görüntüleme yarışına girdiği görüldü. İntihar girişiminde bulunan S.G.'nin ikna çabaları sırasında zaman zaman hareket etmesi yürekleri ağızlara getirdi. İstanbul'da etkili olan sağanak yağıştan dolayı olay yerinde bulunan görevli polis memurları sırılsıklam ıslandı.

Sultangazide intihar girişimini görüntülemek için yarıştılar

Müzakereci polisin yaklaşık 2 saatlik çabası sonrasında S.G., ikna edilerek viyadükten indirildi. Polisin ikna etmesinin ardından S.G., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Sultangazide intihar girişimini görüntülemek için yarıştılar

 

Sokak ortasında taciz edilen Dilan, karşı koyunca tekme tokat dövüldüİzmir'in Buca ilçesinde yürüyerek evine giden Dilan Tutka (26), kendisini takip eden Umut Çoğalan tarafından önce elle taciz edildi ardından elbiseleri yırtılarak, saldırıya uğradı. Karşı koyması üzerine tekme tokat dövülen genç kızı, Çoğalan'ın elinden vatandaşlar kurtardı. Gözaltına alınan saldırgan tutuklanırken, DHA'ya konuşan Dilan Tutka, "Beni öldürmediğine şükrediyorum" dedi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

FETÖ, TSK’dan subay ve subay adaylarını attırmak için talimatname hazırlamış

FETÖ, TSK’dan subay ve subay adaylarını attırmak için talimatname hazırlamış

Meclis'e sunuluyor! Milyonları ilgilendiriyor, tarihin en büyüğü...

Meclis'e sunuluyor! Milyonları ilgilendiriyor, tarihin en büyüğü...

Toz bulutu şehri yuttu... Baraj gölü gözden kayboldu

Toz bulutu şehri yuttu... Baraj gölü gözden kayboldu

Düzce'de gizemli koku! 5 kişi apar topar hastaneye kaldırıldı

Düzce'de gizemli koku! 5 kişi apar topar hastaneye kaldırıldı

Sıradaki Haber