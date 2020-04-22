Sultangazi'de raydan çıkan tramvay otobüse çarptı

Son dakika haberi I Sultangazi Cebeci Mahallesi Eski Edirne Asfaltı üzerindeki Topkapı yönüne giden tramvay İETT otobüsüne çarptı. İddialara göre freni boşalan tramvay, hemzemin geçitten geçen İETT otobüsüne çarptı. Çarpmanın etkisiyle otobüs kendi çevresinde dönerken, tramvay raydan çıktı. Kazada otobüs şoförü ve vatman hafif şekilde yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.