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22.04.2020 - 11:09 | | DHA

Sultangazi'de raydan çıkan tramvay otobüse çarptı

Son dakika gelen bilgilere göre; Cebeci Mahallesi Eski Edirne Asfaltı üzerindeki raydan çıkan tramvay İETT otobüsüyle çarpıştı. Olay yeri çok sayıda ambulans ve itfaiye sevk edildi.

Sultangazi'de raydan çıkan tramvay otobüse çarptı
İstanbul'da hareketli dakikalar! Raydan çıkan tramvay otobüse çarptı
İstanbul'da hareketli dakikalar! Raydan çıkan tramvay otobüse çarptı
İstanbul'da hareketli dakikalar! Raydan çıkan tramvay otobüse çarptı
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Son dakika haberi I Sultangazi Cebeci Mahallesi Eski Edirne Asfaltı üzerindeki Topkapı yönüne giden tramvay İETT otobüsüne çarptı. İddialara göre freni boşalan tramvay, hemzemin geçitten geçen İETT otobüsüne çarptı. Çarpmanın etkisiyle otobüs kendi çevresinde dönerken, tramvay raydan çıktı. Kazada otobüs şoförü ve vatman hafif şekilde yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Sultangazide raydan çıkan tramvay otobüse çarptı

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