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05.04.2020 - 09:04 | | DHA

Sultangazi'de tek teker kazası kamerada

Sultangazi'de üzerinde iki kişinin bulunduğu motosiklet tek tekerlek üzerinde ilerledi. Dengesini kaybedip düşen sürücü ve arkadaşı seyir halindeki otobüsün altında kalmaktan son anda kurtuldu. O anlar ise cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Sultangazi'de tek teker kazası kamerada

Olay, Eski Edirne Asfaltı Cumhuriyet Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Yolda süratli bir şekilde seyreden motosiklet sürücüsü, motosikletinin önünü kaldırarak tek teker üzerinde ilerledi. Bir süre tek teker üzerinde seyreden motosikletli, hakimiyetini kaybederek kaza yaptı. Yere düşerek kısa süre sürüklenen sürücü ve arkasında bulunan arkadaşı şans eseri yara almazken, seyir halindeki yolcu otobüsünün altında kalmaktan da son anda kurtuldu. O anlar ise seyir halinde olan bir başka araç sürücüsünün yanında bulunan arkadaşı tarafından cep telefonu kamerasına yansıdı.

 

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