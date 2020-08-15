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15.08.2020 - 09:59 | | AA

Sümela Manastırı'nda ayin başladı

Trabzon'un Maçka ilçesinde Karadağ'ın Altındere  Vadisi'ne bakan eteğindeki, 88 yıl aradan sonra 2010'dan beri yılda bir Hristiyan  Ortodoksların ayin yapmasına izin verilen Sümela Manastırı'nda 7'nci ayin  başladı.

Sümela Manastırı'nda ayin başladı

Hristiyan aleminde "Meryem Ana'nın göğe yükseliş günü" olarak kabul  edilen ve kutsal sayılan yıl dönümünde Hristiyan Ortodokslarca yapılan ayine  katılacaklar, sabah saatlerinde minibüslerle tarihi Sümela Manastırı'na gelerek  hazırlıklara başladı.

Manastırın çevresinde jandarma ekipleri güvenlik önlemleri aldı,  hassas burunlu köpekle manastır içinde arama yapıldı.

Ayin öncesi manastırın girişine gelen ziyaretçiler, Trabzon  Valiliğince kendilerine verilen giriş kartlarıyla kontrollü şekilde içeri  alındı.

Manastırın restorasyonu dolayısıyla 4 yıldır gerçekleştirilmeyen  ayine, Kovid-19 tedbirleri nedeniyle bu yıl yaklaşık 70 kişi katılıyor.

Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian  Berger de katılımcılar arasında yer alırken, geçmiş yıllarda Fener Rum Patriği  Bartholomeos'un yönettiği ayini, bu yıl Patrikhane yetkilileri gerçekleştiriyor.

Ayin nedeniyle Sümela Manastırı'na saat 14.00'e kadar heyet dışında  başka ziyaretçi kabul edilmeyecek. Vatandaşlar, manastırı ayinin ardından  14.00-20.00 saatlerinde gezebilecek.

SÜMELA MANASTIRI

Altındere Vadisi'ndeki Karadağ'ın eteklerinde, vadiden yaklaşık 300  metre yüksekteki ormanlık alanda bulunan Sümela Manastırı, halk arasında "Meryem  Ana" adı ile biliniyor.

Sümela Manastırı'nın 18. yüzyılda birçok bölümü yenilenmiş, bazı  duvarları fresklerle süslü. 19. yüzyılda büyük binaların ilave edilmesiyle  manastır muhteşem bir görünüm kazandı ve zenginleşti. Bu dönemde son şeklini  alan manastır pek çok yabancı seyyahın ziyaret ettiği, yazılarına konu ettiği bir  mekan olarak ünlendi.

Sümela Manastırı'nın başlıca bölümleri ana kaya kilisesi, birkaç  şapel, mutfak, öğrenci odaları, misafirhane, kütüphane ile kutsal ayazma olarak  biliniyor. Bu yapılar topluluğu oldukça geniş bir alana inşa edildi. Manastırın  girişinde su getirdiği anlaşılan büyük su kemeri yamaca yaslanmış durumda. Dar,  uzun merdivenle girilen manastırın giriş kapısının yanında muhafız odaları  bulunuyor. Buradan bir merdivenle iç avluya iniliyor. Solda manastırın esasını  teşkil eden ve kilise haline getirilen mağaranın önünde çeşitli manastır binaları  bulunuyor. Sağ tarafında kütüphane bulunuyor. Yine sağda yamacın ön yüzünü  kaplayan büyük balkonlu bölüm, kesiş odaları ve misafir odaları olarak  kullanılmış.

Şapeldeki freskler 18. yüzyılın başlarına tarihlenmekte ve üç ayrı  devirde yapılan üç tabaka olarak görülüyor. En alt tabakanın freskleri daha üstün  nitelikte olduğu belirtiliyor. Sümela Manastırı'nda yer yer sökülerek alınmış  olan ve oldukça harap bir görünüm taşıyan fresklerde işlenen başlıca konular  İncil'den alınmış sahneler, Hz. İsa ve Meryem Ana'nın hayatı ile ilgili  tasvirler.

 

  

 
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