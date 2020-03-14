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14.03.2020 - 16:05 |

Süper Lig maçları (Bein Sports) şifresiz mi? TFF Başkanı Nihat Özdemir'den açıklama

Süper Lig maçları şifresiz mi? Corona virüsü nedeniyle Süper Lig maçları seyircisiz oynanacak. Bu karar sonrası vatandaşlar maçların şifresiz yayınlanmasını talep ederken TFF Başkanı Nihat Özdemir'den açıklama geldi.

Süper Lig maçları (Bein Sports) şifresiz mi? TFF Başkanı Nihat Özdemir'den açıklama

 

Corona virüsü hayatı olumsuz etkilerken spor camiası da bu durumdan etkilendi. Sğor müsabakaları seyircisiz oyananırken maçların şifresiz yayınlanması gündeme geldi. Vatandaşlar "Süper Lig maçları (Bein Sports) şifresiz mi?" sorusunu sorarak konu hakkında bilgi alamaya çalışıyor.

SÜPER LİG MAÇLARI ŞİFRESİZ Mİ?

Süper Lig maçlarının şifresiz yayınlanıp yayınlanamayacağı yönündeki soruya da yanıt veren Nihat Özdemir, "Alınmış bir karar yok. Maçların hangi şartlarda yayınlanabileceğini yayıncı kuruluş beIN SPORTS yöneticileri ile konuşacağız. Corona virüs tehdidi nedeniyle maçların seyircisiz oynandığı ülkelerde alınmış bazı kararlar var. Dünyada örnekleri mevcut. Almanya ve Portekiz'deki yayıncılar karşılaşmaları şifresiz yayınlama kararı aldı. Yapacağımız görüşme sonrası durum netlik kazanır" dedi. Çokça eleştirilen hakemlerle ilgili de yorum yapan Özdemir, "Bakın yepyeni bir hakemimiz daha var. Abdülkadir Bitigen, Galatasaray-Beşiktaş derbisini yönetecek. Sezon başında derbi yöneteceği kimin aklına gelirdi. Hakemlerimizi cesaretlendirmeli, onlara destek olmalıyız" diyerek sözlerini noktaladı.

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