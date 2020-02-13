Süper Loto 13 Şubat çekilişi bu akşam saat kaçta? Süper Loto çekilişinde geçtiğimiz haftanın kazandıran numaraları...

Süper Loto çekilişi için geri sayım sürüyor. Milli Piyango İdaresi tarafından her hafta Perşembe akşamları gerçekleştirilen çekilşler ile talihlilerin belirlendiği Süper Loto'nun 642. hafta çekilişinde 5 haftadır devreden büyük ikramiye altı bilen bir talihliye isabet etmiş. Büyük ikramiyenin kazananın Antalya'nın Kumluca ilçesinden çıkmıştı. Süper Loto'nun geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen çekilişinde büyük ikramiyenin yanı sıra 5 bilen 100 kişi 7.431,75 TL, 4 bilen 4.905 kişi 164,05 TL, ve son olarak 3 bilen 98.339 kişi 13,85 TL tutarında ikramiyenin sahibi olmuştu. İşte Süper Loto çekilişinde geçtiğimiz haftanın kazandıran numaraları

SÜPER LOTO ÇEKİLİŞİ BU AKŞAM SAAT KAÇTA?

Süper Loto çekilişi bu akşam saat 21:15'ten itibaren Milli Piyango canlı çekiliş sayfası üzerinden takip edilebilecek

SÜPER LOTO OYUNU HAKKINDA!

Oyunun Özellikleri

İdare tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-54 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan şans oyunudur.

Çekiliş özel çekiliş küresi kullanılmak suretiyle oyun planına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenmesidir. Süper Loto oyunu çekilişleri Perşembe günleri yapılmaktadır.

SÜPER LOTO ÇEKİLİŞİNDE GEÇTİĞİMİZ HAFTANIN KAZANDIRAN NUMARALARI İÇİN TIKLAYINIZ

İkramiyelerin, bayiler ve Şubelerce ödenme süreleri idarece belirlenir. İkramiyeler, çekiliş tarihinden itibaren 1 yıl geçtikten sonra zaman aşımına uğrar.

Sistem tarafından kabul edilmeyen sahte, tahrif edilmiş, yırtılmış, zaman aşımına uğramış, iptal edilmiş biletlere ikramiye ödenmez. Bir bilete ikramiye ödenebilmesi için en az çekilen sayılar, barkot, bilet güvenlik numarası ve arka yüzündeki bilet seri numarasının açık şekilde okunması gerekir.

Süper Loto oyununda büyük ikramiye bilen olmadığı sürece diğer haftalara devredecektir.

Süper Loto oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,

(3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,

(5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,

(6) bilenlere ise, ikramiyeleri Genel Müdürlük ile Şube Müdürlüklerince (Şube Müdürlükleri 500.000 TL.'ye kadar) ödenmektedir.