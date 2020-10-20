SÃ¼per Loto Ã§ekiliÅŸ sonuÃ§larÄ± ! 20 Ekim 2020

Süper Loto çekiliÅŸ sonuçlarÄ± ! 20 Ekim 2020
SÃ¼per Loto Ã§ekiliÅŸ sonuÃ§larÄ± belli oldu. BugÃ¼nkÃ¼ Ã§ekiliÅŸe katÄ±lan oyun severler seÃ§tiÄŸi numaralarÄ± sorgulamak iÃ§in sabÄ±rsÄ±zlanÄ±yor. 20 ekim sÃ¼per Loto sonuÃ§larÄ± Milli Piyango Online sayfasÄ± Ã¼zerinde yayÄ±nlandÄ±. Haberimizin devamÄ±nda kazanan kategorileri, kazanan kiÅŸi sayÄ±sÄ±nÄ± ve kiÅŸi baÅŸÄ±na dÃ¼ÅŸen ikramiye tutarlarÄ±nÄ± derledik.
SalÄ±, PerÅŸembe ve Pazar gÃ¼nleri Ã§ekiliÅŸi yapÄ±lan SÃ¼per Loto'da bu haftanÄ±n ilk Ã§ekiliÅŸi bu akÅŸam gerÃ§ekleÅŸtirildi. SÃ¼per Loto'da devreden bÃ¼yÃ¼k ikramiye 31 milyon 248 bin 681 TL. oldu. Peki hangi numaralar kazandÄ±rdÄ±?
SÃœPER LOTO SONUÃ‡LARI 20 EKÄ°M
6 - 16 - 30 - 36 - 46 - 58
KategoriÂ Â Â Â Kazanan KiÅŸi SayÄ±sÄ±Â Â Â Ä°kramiye TutarÄ±
Â Â Â
Â ÂÂ 6Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â DevirÂ Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 0,00
Â Â Â 5Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 13Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 22.923,15
Â Â Â 4Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 978Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 473,95
Â Â Â 3Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 19.446Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 28,90
Â Â Â 2Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 187.670Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 3,15
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SÃœPER LOTO NASIL OYNANIR?
SÃ¼per Loto, 1 ve 60 arasÄ±ndan 6 adet sayÄ± seÃ§mene dayalÄ± bir oyundur. SeÃ§tiÄŸin her 6 sayÄ±, bir kolon oluÅŸturur. Tek kolon Ã¼creti 3 TLâ€™dir.