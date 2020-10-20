SÃ¼per Loto Ã§ekiliÅŸ sonuÃ§larÄ± ! 20 Ekim 2020

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20.10.2020 - 22:40 |

Süper Loto çekiliÅŸ sonuçlarÄ± ! 20 Ekim 2020

SÃ¼per Loto Ã§ekiliÅŸ sonuÃ§larÄ± belli oldu. BugÃ¼nkÃ¼ Ã§ekiliÅŸe katÄ±lan oyun severler seÃ§tiÄŸi numaralarÄ± sorgulamak iÃ§in sabÄ±rsÄ±zlanÄ±yor. 20 ekim sÃ¼per Loto sonuÃ§larÄ± Milli Piyango Online sayfasÄ± Ã¼zerinde yayÄ±nlandÄ±. Haberimizin devamÄ±nda kazanan kategorileri, kazanan kiÅŸi sayÄ±sÄ±nÄ± ve kiÅŸi baÅŸÄ±na dÃ¼ÅŸen ikramiye tutarlarÄ±nÄ± derledik.

Süper Loto çekiliÅŸ sonuçlarÄ± ! 20 Ekim 2020

SalÄ±, PerÅŸembe ve Pazar gÃ¼nleri Ã§ekiliÅŸi yapÄ±lan SÃ¼per Loto'da bu haftanÄ±n ilk Ã§ekiliÅŸi bu akÅŸam gerÃ§ekleÅŸtirildi. SÃ¼per Loto'da devreden bÃ¼yÃ¼k ikramiye 31 milyon 248 bin 681 TL. oldu. Peki hangi numaralar kazandÄ±rdÄ±?

SÃœPER LOTO SONUÃ‡LARI 20 EKÄ°M

6 - 16 - 30 - 36 - 46 - 58

KategoriÂ  Â  Â  Â  Kazanan KiÅŸi SayÄ±sÄ±Â  Â  Â  Ä°kramiye TutarÄ±
Â  Â  Â 
Â  ÂÂ  6Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â DevirÂ  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  0,00
Â  Â  Â  5Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  13Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â 22.923,15
Â  Â  Â  4Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â 978Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â 473,95
Â  Â  Â  3Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  19.446Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  28,90
Â  Â  Â  2Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  187.670Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â 3,15

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SÃœPER LOTO NASIL OYNANIR?

SÃ¼per Loto, 1 ve 60 arasÄ±ndan 6 adet sayÄ± seÃ§mene dayalÄ± bir oyundur. SeÃ§tiÄŸin her 6 sayÄ±, bir kolon oluÅŸturur. Tek kolon Ã¼creti 3 TLâ€™dir.

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Mersin LimanÄ±'nda 220 kilo kokain ele geçirildiMersin LimanÄ±'nda kaÄŸÄ±t yüklü konteynerde yapÄ±lan aramada 220 kilo kokain ele geçirilirken, 2 kiÅŸi gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±.
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