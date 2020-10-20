SÃ¼per Loto Ã§ekiliÅŸ sonuÃ§larÄ± ! 20 Ekim 2020

SalÄ±, PerÅŸembe ve Pazar gÃ¼nleri Ã§ekiliÅŸi yapÄ±lan SÃ¼per Loto'da bu haftanÄ±n ilk Ã§ekiliÅŸi bu akÅŸam gerÃ§ekleÅŸtirildi. SÃ¼per Loto'da devreden bÃ¼yÃ¼k ikramiye 31 milyon 248 bin 681 TL. oldu. Peki hangi numaralar kazandÄ±rdÄ±?

SÃœPER LOTO SONUÃ‡LARI 20 EKÄ°M

6 - 16 - 30 - 36 - 46 - 58

KategoriÂ Â Â Â Kazanan KiÅŸi SayÄ±sÄ±Â Â Â Ä°kramiye TutarÄ±

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Â ÂÂ 6Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â DevirÂ Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 0,00

Â Â Â 5Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 13Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 22.923,15

Â Â Â 4Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 978Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 473,95

Â Â Â 3Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 19.446Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 28,90

Â Â Â 2Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 187.670Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 3,15

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SÃœPER LOTO NASIL OYNANIR?



SÃ¼per Loto, 1 ve 60 arasÄ±ndan 6 adet sayÄ± seÃ§mene dayalÄ± bir oyundur. SeÃ§tiÄŸin her 6 sayÄ±, bir kolon oluÅŸturur. Tek kolon Ã¼creti 3 TLâ€™dir.

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