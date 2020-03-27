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27.03.2020 - 09:33 |

Süper Loto çekiliş sonuçları! 26 Mart Süper Loto çekilişinde büyük ikramiye nereye çıktı?

Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı. 26 Mart 2020 Süper Loto çekiliş sonuçları için arayış bugün de devam ediyor. süper Loto oynayan vatandaşlar tarafından merakla araştırılan Süper Loto çekilişinde hangi numaralar kazandırdı? Büyük ikramiye nereye çıktı?

Süper Loto çekiliş sonuçları! 26 Mart Süper Loto çekilişinde büyük ikramiye nereye çıktı?

Perşembe akşamları yapılan Süper Loto çekilişi için heyecan sona erdi. Süper Loto çekiliş sonuçları dün akşam canlı yayında açıklandı. 649. Haftasını yaşayan Süper Loto çekiliş sonuçlarında hangi numaralar kazandırdı? İşte Süper Loto çekiliş sonuçları ve detayları...

SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

Süper Loto çekiliş sonuçları 26 Mart Süper Loto çekilişinde büyük ikramiye nereye çıktı

6 bilen kişi sayısı : 7. Devir
5 bilen kişi sayısı : 61
4 bilen kişi sayısı : 3.439
3 bilen kişi sayısı : 78.009

Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 19.401.117,64 TL
Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 10.427,40 TL
Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 201,45 TL
Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 14,90 TL

SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ


Süper Loto

Süper Loto, Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-54 rakamları arasında 6, 5, 4 ve 3 sayıyı doğru tahmin etmesiyle kazandığı bir şans oyunudur.

Çekiliş özel çekiliş küresi kullanılmak suretiyle oyun planına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenmesidir. Süper Loto oyunu çekilişleri Perşembe günleri yapılmaktadır.

İkramiyelerin, bayiler ve Şubelerce ödenme süreleri idarece belirlenir. İkramiyeler, çekiliş tarihinden itibaren 1 yıl geçtikten sonra zaman aşımına uğrar.

Sistem tarafından kabul edilmeyen sahte, tahrif edilmiş, yırtılmış, zaman aşımına uğramış, iptal edilmiş biletlere ikramiye ödenmez. Bir bilete ikramiye ödenebilmesi için en az çekilen sayılar, barkot, bilet güvenlik numarası ve arka yüzündeki bilet seri numarasının açık şekilde okunması gerekir.

Süper Loto oyununda büyük ikramiye bilen olmadığı sürece diğer haftalara devredecektir.

Süper Loto'da 3 ve 4 numarayı doğru tahmin eden talihlilere ikramiyeleri yetkili loto bayileri ve şubelerinden, 5 numarayı doğru tahmin eden talihlilere ikramiyeleri loto bayileri ve Milli Piyango İdaresi şubelerinden ve 6 numarayı doğru tahmin eden talihlilere ikramiyeleri Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü ile Şube Müdürlüklerince (Şube Müdürlükleri 500.000 TL.'ye kadar) ödenmektedir.

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