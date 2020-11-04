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04.11.2020 - 11:49 |

Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı! (3 Kasım 2020)

Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı. 3 Kasım Süper Loto çekilişinde 35 Milyon 701 Bin 147 TL devretti. Kazandıran numaralar ise 10 - 11 - 12 - 21 - 25 - 49 oldu. İşte Süper Loto sonuçlarında kazanan kategoriler ve kazanan kişi sayısı, ikramiye tutarları...

Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı! (3 Kasım 2020)

Salı, Perşembe ve Pazar günleri yapılan Süper Loto'nun bu haftaki ilk çekilişi tamamlandı ve sonuçlar açıklandı. Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 3 TL’dir.

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SÜPER LOTO SONUÇLARI 3 KASIM

Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı (3 Kasım 2020)

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