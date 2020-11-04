04.11.2020 - 11:49 |
Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı! (3 Kasım 2020)
Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı. 3 Kasım Süper Loto çekilişinde 35 Milyon 701 Bin 147 TL devretti. Kazandıran numaralar ise 10 - 11 - 12 - 21 - 25 - 49 oldu. İşte Süper Loto sonuçlarında kazanan kategoriler ve kazanan kişi sayısı, ikramiye tutarları...
Salı, Perşembe ve Pazar günleri yapılan Süper Loto'nun bu haftaki ilk çekilişi tamamlandı ve sonuçlar açıklandı. Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 3 TL’dir.
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SÜPER LOTO SONUÇLARI 3 KASIM