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20.09.2020 - 22:58 |

Süper Loto çekiliş sonuçları tıkla, öğren - 20 Eylül Süper Loto çekilişi sonucu Milli Piyango Online'da

Süper Loto'da 22. hafta çekilişi bu akşam düzenlendi. Sisal Şans tarafından Salı, Perşembe ve Pazar günlerinin klasiği haline gelen şans oyunu canlı yayında saat 21:30'da gerçekleştirilen çekiliş sonrası gözler kazandıran şanslı numaraları araştırmaya çevrildi. Peki bu hafta hangi numaralar zengin etti?

Süper Loto çekiliş sonuçları tıkla, öğren - 20 Eylül Süper Loto çekilişi sonucu Milli Piyango Online'da

Süper Loto heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. Bir süre önce Salı, Perşembe ve Pazar günleri olmak üzere haftanın 3 günü gerçekleştirilmeye başlanan Süper Loto'da bu akşam 22. hafta çekilişi yapıldı ve kazandıran şanslı numaralar 3 4 7 10 44 47 oldu.


SÜPER LOTO SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

Süper Loto çekiliş sonuçları tıkla, öğren - 20 Eylül Süper Loto çekilişi sonucu Milli Piyango Onlineda



Süper Loto oynamanın kuralları neler?

1 ile 60 sayı arasından 6 adet sayının bilinmesine dayanan bir oyun olan Süper Loto’da en az 2, en fazla 6 adet sayıyı doğru tahmin ederek farklı miktarlarda ikramiye kazanılıyor. Kazanma oranı oynanan kolon ve bilinen numara adedine göre değişiyor. Oyunseverler kolonları kendileri doldurabildiği gibi ayrıca sayıları doğrudan bayiye söyleyerek veya “Sen Seç” ile terminalden rastgele sayı seçtirerek de Süper Loto oynayabiliyor.

18 yaşından büyük herkesin oynayabileceği Süper Loto’da her kolonun fiyatı ise 3 TL. Oyunun kurallarıyla ilgili ayrıntılı bilgiye https://www.millipiyangoonline.com/super-loto/kurallar adresinden ulaşmak mümkün.

SÜPER LOTO OYNAMAK İÇİN TIKLAYIN

Tüm çekilişler canlı yayınlanıyor!

Şisal Şans’ın son teknolojiyi kullanarak oluşturulan teknik altyapı ile noter huzurunda gerçekleştirdiği çekilişler canlı olarak yayınlanmaya devam ediyor. Tüm çekiliş süreçleri “Dünya Piyango Birliği” (World Lottery Association) standart ve kurallarına uygun şekilde organize ediliyor ve en büyük öncelik şeffaflığa veriliyor.

Dünya Piyango Birliği sertifikalı, son teknoloji ürünü yeni çekiliş makineleriyle kurulmuş olan ve ŞANS MERKEZİ adı verilen çekiliş stüdyosunda düzenlenen çekilişler, www.millipiyangoonline.com sitesinden canlı olarak yayınlanıyor ve dileyen herkes çekilişe katılabiliyor.

Niğde'de 5.1 büyüklüğünde depremAFAD'da yer alan son dakika bilgisine göre Niğde'de 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem çevre illerden de hissedildi. Kandilli ise depremin büyüklüğünü 5.4 olarak açıkladı. 5,1 büyüklüğündeki depremin ardından Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, ''Şu ana kadar bize ulaşan can ve mal kaybı yok'' açıklamasında bulundu. AFAD, Niğde'de herhangi bir olumsuzluk olmadığına dair açıklama yaptı. Bor Kaymakamı Mehmet Yavuz, "Bize herhangi bir şey ulaşmadı. Sorup öğrenmeye çalışıyorum" dedi. Prof. Dr. Şükrü Ersoy, "Büyük deprem değil ama kırsal kesimdeki yapılarda bazı hasarlar olabilir." ifadelerini kullandı.
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