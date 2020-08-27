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27.08.2020 - 11:35 |

Süper Loto çekilişi bu akşam saat kaçta? 27 Ağustos Süper Loto'da büyük ikramiye 31 milyon TL

Süper Loto çekilişi için heyecan dorukta. Sisal Şans ile yeni dönemde katlanarak kazandıran Süper Loto'da bu akşam rekor ikramiye için çekiliş yapılacak. Devreden büyük ikramiye 31 Milyon TL. Peki, Süper Loto çekiliş sonuçları saat kaçta açıklanacak?

Süper Loto çekilişi bu akşam saat kaçta? 27 Ağustos Süper Loto'da büyük ikramiye 31 milyon TL

Süper Loto çekilişinde rekor ikramiye... Haftanın üç günü çekilişi gerçekleşen Süper Loto'da son olarak 25 Ağustos'ta yapılan çekilişte devreden büyük ikramiye 31 milyon 452 bin 737 TL için bu akşam çekiliş yapılacak. Canlı olarak yayınlanacak Süper Loto çekilişi saat 21.30'da gerçekleşecek.

SÜPER LOTO ÇEKİLİŞİ CANLI YAYINLANIYOR

Milli Piyango şans oyunlarında yeni dönemde sürpriz yenilikler var. Yeniliklerden birisi de çekilişleri canlı izleme şansı. Noter eşliğinde yapılacak olan çekilişler canlı olarak hem millipiyangoonline.com hem de YouTube kanalı Milli Piyango TV’de yayınlanacak.

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 3 TL’dir.

İşaretleme yapmayı tercih etmiyorsan kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretle, terminal senin için rastgele 6 numara seçsin!

Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturabilirsin. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.

Arkadaşlarınla Ortak Bilet satın alabilirsin. Bir veya daha fazla biletin birden fazla üye tarafından aynı veya farklı pay nispetleriyle satın alınmasına Ortak Bilet denir. Ortak biletler de satın alma işlemi gerçekleştiği anda üye hesaplarına yansıtılır.

Süper Loto oynamak için ister www.millipiyangonline.com’a gel, ister Milli Piyango uygulamasını kullan, istersen de sana en yakın satış noktamızı ziyaret et. Hem dijitalde hem sokakta; sana yakın her yerdeyiz!

Süper Loto; www.millipiyangonline.com üzerinden, Milli Piyango uygulamasından ya da satış noktalarından oynanabilir.

SÜPER LOTO OYNAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

 

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