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06.02.2020 - 14:24 |

Süper Loto çekilişi bu akşam saat kaçta? 6 Şubat Süper Loto çekilişi

Süper Loto çekilişi bu akşam saat kaçta sorusu vatandaşlar tarafından araştırılmaya devam ediyor. Binlerce vatandaş tarafından umut kapısı olarak görülen Süper Loto'nun 642. hafta çekilişi bu akşam gerçekleştirilecek. 5 haftadır devreden Süper Loto'dan bu haftaya devreden tutar 12.391.747,74 TL olarak açıklandı. Peki Süper Loto çekilişi bu akşam saat kaçta?

Süper Loto çekilişi bu akşam saat kaçta? 6 Şubat Süper Loto çekilişi

Süper Loto çekilişi için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Milli Piyango İdaresi tarafından her hafta Perşembe günleri gerçekleştirilen çekilişler ile talihlilerin belirlendği Süper Loto'nun 642. hafta çekilişi öncesinde vatandaşların araştırmaları sürüyor. Peki Süper Loto çekilişi bu akşam saat kaçta, bu hafta hangi numaralar kazandırdı?

Süper Loto'nun 641. hafta çekilişinde 5 bilen çıkmayınca büyük ikramiye 5. devrini gerçekleştirdi. Süper Loto çekilişinde 5 bilen 72 kişi 9.199,10 TL, 4 bilen 4.242 kişi 169,20 TL, ve son olarak 3 bilen 83.712 kişi 14,50 TL tutarında ikramiyenin sahibi oldu.

Süper Loto çekilişi bu akşam saat 21:15'ten itibaren Milli Piyango canlı çekiliş sayfası üzerinden takip edilebilecek.

SÜPER LOTO ÇEKİLİŞİNDE GEÇTİĞİMİZ HAFTANIN KAZANDIRAN NUMARALARI İÇİN TIKLAYINIZ

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