Süper Loto çekilişi bu akşam saat kaçta? 6 Şubat Süper Loto çekilişi

Süper Loto çekilişi için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Milli Piyango İdaresi tarafından her hafta Perşembe günleri gerçekleştirilen çekilişler ile talihlilerin belirlendği Süper Loto'nun 642. hafta çekilişi öncesinde vatandaşların araştırmaları sürüyor. Peki Süper Loto çekilişi bu akşam saat kaçta, bu hafta hangi numaralar kazandırdı?

Süper Loto'nun 641. hafta çekilişinde 5 bilen çıkmayınca büyük ikramiye 5. devrini gerçekleştirdi. Süper Loto çekilişinde 5 bilen 72 kişi 9.199,10 TL, 4 bilen 4.242 kişi 169,20 TL, ve son olarak 3 bilen 83.712 kişi 14,50 TL tutarında ikramiyenin sahibi oldu.

Süper Loto çekilişi bu akşam saat 21:15'ten itibaren Milli Piyango canlı çekiliş sayfası üzerinden takip edilebilecek.

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