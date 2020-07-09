MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Süper Loto çekilişi ne zaman saat kaçta (9 Temmuz) - 664. hafta canlı Süper Loto sonuçları açıklanıyor
ABONE OL
09.07.2020 - 18:25 |

Süper Loto çekilişi ne zaman saat kaçta (9 Temmuz) - 664. hafta canlı Süper Loto sonuçları açıklanıyor

Süper Loto'da heyecan bu ayın 2. çekilişiyle bu akşam devam edecek. Yine yineden büyük bir heyecan fırtınasına sahne olacak Süper Loto'da günün kazandıran numaraları da Milli Piyango İdaresi tarafından 21:15'de yayımlanacak. Peki geçtiğimiz hafta kazandıran numaralar hangileri olmuştu?

Süper Loto çekilişi ne zaman saat kaçta (9 Temmuz) - 664. hafta canlı Süper Loto sonuçları açıklanıyor

9 Temmuz Süper Loto çekilişi için heyecanlı bekleyiş başladı. Sonuçlar yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak...

2 TEMMUZ SÜPER LOTO ÇEKİLİŞİ SONUÇLARI (GEÇTİĞİMİZ HAFTA)

1, 9, 17, 21, 36, 39 

Süper Loto çekilişi ne zaman saat kaçta (9 Temmuz) - 664. hafta canlı Süper Loto sonuçları açıklanıyor



SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

Bir kuponda 6 adet kolon ve kolon başına toplam 54 adet sayı bulunur. Bir adet oynamak için bu sayılardan 6 adedi seçilip kalemle işaretlenir. İsterseniz kuponunuzu sen seç yöntemiyle terminale otomatik olarak doldurtabilirsiniz. Çoklu çekiliş işaretlerseniz aynı kuponu iki, üç yada dört haftalık oynayabilirsiniz. Eğer otomatik olarak makineye doldurtmak yerine kendiniz seçerek oynamak istiyorsanız; Bir kolonda mevcut olan 1′den 54′e kadar olan sayılardan altı adedini seçip işaretlemeniz yeterlidir. Seçtiğiniz sayıların üzerini kalemle işaretlemeniz suretiyle toplamda en az 3 adet doğru sayıyı tutturmanız gerekecektir. İkramiyeler toplamda 3, 4, 5 ve 6 adet sayıyı doğru tahmin edebilen katılımcılar arasında paylaştırılır. Elbette 6 adet sayıyı tek seferde doğru tahmin edebilen katılımcı büyük ikramiyeye hak kazanır. Büyük ikramiye milyon liranın üzerindedir.

Sakarya'da gerçekleşen havai fişek patlamasında bir uzman çavuş şehit oldu!Sakarya'nın Hendek ilçesinde, havai fişek fabrikasından imha edilmek üzere getirildiği taş ocağında patlayıcıların kamyondan indirilmesi sırasında meydana gelen patlamada şehit olan 3 askerden Jandarma Uzman Çavuş Mesut Yazar'ın (32) Manisa'nın Alaşehir ilçesindeki baba ocağına ateş düştü.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Süper Loto çekilişi ne zaman saat kaçta (9 Temmuz) - 664. hafta canlı Süper Loto sonuçları açıklanıyor

Süper Loto çekilişi ne zaman saat kaçta (9 Temmuz) - 664. hafta canlı Süper Loto sonuçları açıklanıyor

Ve belli oldu! Yüzde 8.33'ün sırrı, 2 bin 943 lira...

Ve belli oldu! Yüzde 8.33'ün sırrı, 2 bin 943 lira...

Eylül ayına dikkat! Bu haberi okumadan almayın

Eylül ayına dikkat! Bu haberi okumadan almayın

Adıyaman'da asker uğurlamalarına corona virüs kısıtlaması

Adıyaman'da asker uğurlamalarına corona virüs kısıtlaması

Sıradaki Haber