Süper Loto çekilişi saat kaçta? 27 Şubat Süper Loto çekiliş sonuçları saat kaçta açıklanacak?

Perşembe günleri gerçekleştirilen Süper Loto çekilişi için geri sayım başladı. Süper Loto çekilişine katılan vatandaşlar, Süper Loto çekilişinin saat kaçta başlayacağını merak ediyor. Sonuçları öğrenmek için sabırsızlananlar ise Süper Loto çekiliş sonuçları ne zaman açıklanacak arayışında bulunuyor. İşte 27 Şubat 2020 Perşembe günü Süper Loto çekilişi hakkında merak edilenler...

SÜPER LOTO ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA?

Süper Loto çekilişi bugün 21:15'de Milli Piyango İdaresi resmi internet sitesi üzerinden canlı yayında yapılacak.

SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI 27 ŞUBAT NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Süper Loto çekiliş sonuçları, 21:15'de başlayacak olan canlı yayın sona erdikten sonra kazandıran numaralar resmi internet sayfası üzerinde yer alacak.

SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ



Süper Loto



Süper Loto, Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-54 rakamları arasında 6, 5, 4 ve 3 sayıyı doğru tahmin etmesiyle kazandığı bir şans oyunudur.

Çekiliş özel çekiliş küresi kullanılmak suretiyle oyun planına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenmesidir. Süper Loto oyunu çekilişleri Perşembe günleri yapılmaktadır.

İkramiyelerin, bayiler ve Şubelerce ödenme süreleri idarece belirlenir. İkramiyeler, çekiliş tarihinden itibaren 1 yıl geçtikten sonra zaman aşımına uğrar.

Sistem tarafından kabul edilmeyen sahte, tahrif edilmiş, yırtılmış, zaman aşımına uğramış, iptal edilmiş biletlere ikramiye ödenmez. Bir bilete ikramiye ödenebilmesi için en az çekilen sayılar, barkot, bilet güvenlik numarası ve arka yüzündeki bilet seri numarasının açık şekilde okunması gerekir.

Süper Loto oyununda büyük ikramiye bilen olmadığı sürece diğer haftalara devredecektir.

Süper Loto'da 3 ve 4 numarayı doğru tahmin eden talihlilere ikramiyeleri yetkili loto bayileri ve şubelerinden, 5 numarayı doğru tahmin eden talihlilere ikramiyeleri loto bayileri ve Milli Piyango İdaresi şubelerinden ve 6 numarayı doğru tahmin eden talihlilere ikramiyeleri Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü ile Şube Müdürlüklerince (Şube Müdürlükleri 500.000 TL.'ye kadar) ödenmektedir.