Süper Loto sonuçları 25 Ekim | Süper Loto çekiliş sonuçlarında büyük ikramiye....
Süper Loto çekilişi dün akşam yapıldı. 25 Ekim Süper Loto çekilişine katılan vatandaşlar, sonuçları öğrenmek için arayışını sürdürüyor. Peki dün akşam canlı yayında yapılan çekilişte şanslı 6 numara hangileri oldu? Süper Loto'da büyük ikramiye 32 milyon 793 bin 938 TL devretti. İşte rastgele seçilen 6 numaranın kazandırdığı kategoriler, kişi sayısı, ve miktarlar...
Salı, Perşembe ve Pazar günleri yapılan Süper Loto'da çekiliş heyecanı yaşandı. Süper Loto'da büyük ikramiye 32 milyon 793 bin 937 TL. Süper Loto'da kazandıran şanslı numaralar 1 30 38 42 47 52 oldu.
SÜPER LOTO SONUÇLARI 25 EKİM
1 - 30 - 38 - 42 - 47 - 52
SÜPER LOTO DEVRETTİ
Kategori | Kazanan Kişi Sayısı | İkramiye Tutarı
6 Devir 0,00
5 15 18.608,20
4 959 452,75
3 16.762 31,45
2 167.636 3,30
SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?
Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 3 TL’dir.
Süper Loto oynamak için www.millipiyangonline.com veya satış şubelerinden oynayabilirsiniz.
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