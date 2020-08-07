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07.08.2020 - 08:03 |

Süper Loto sonuçları! 6 Ağustos Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı

Süper Loto çekiliş sonuçları dün akşam açıklandı. 6 Ağustos 2020 Perşembe günü çekilişine katılan vatandaşlar sonuçları öğrenmek için harekete geçti. Artık haftanın üç günü çekilen ve daha fazla kazandıran Süper Loto çekiliş sonuçlarında bu hafta 20 - 53 - 25 - 9 - 38 - 21 numaraları kazandırdı.

Süper Loto sonuçları! 6 Ağustos Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı

Salı, Perşembe ve Pazar günleri çekilen Süper Loto çekilişi için 6 Ağustos heyecanı sona erdi. Şans oyunlarını yakından takip eden ve bunlardan biri olan Süper Loto çekilişine katılan vatandaşlar için son yapılan Süper Loto çekiliş sonuçlarını haberimize ekledik. Şans oyunları artık hem internet üzerinden hem de bayiilerden oynanıyor. 'millipiyangoonline.com' sitesi üzerinden oynanan şans oyunları aynı zamanda bu site üzerinden canlı yayın olarak takip ediliyor.

SÜPER LOTO SONUÇLARI 6 AĞUSTOS 2020

Süper Loto sonuçları 6 Ağustos Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı

TIKLA SÜPER LOTO OYNA

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 3 TL’dir.

İşaretleme yapmayı tercih etmiyorsan kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretle, terminal senin için rastgele 6 numara seçsin!

Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturabilirsin. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.

Ne kadar kazanabilirsin?
Haftada 3 gün kazanma şansın var! Süper Loto haftada 3 gün: Salı, Perşembe ve Pazar günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 60 numara içinden 6 numara çekilir. Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan minimum 2, maksimum 6 tane bilirsen kazanan sen olursun! 6 bilen Süper Loto büyük ikramiyesini kazanır. Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.

Kardeşini öldüren zanlıdan kan donduran ifadeAntalya'nın Manavgat ilçesinde 8 yaşındaki kardeşini ormanlık alanda bıçaklayarak öldüren şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Ağabey mahkemede ifadesinde, "Ben bilerek ve isteyerek öldürdüm. Babam bana ve diğer kardeşime ilgi göstermezken kardeşim Taha’nın üzerine titriyordu. Bu yüzden sırf babam acı çeksin diye sevmeme rağmen kardeşimi öldürdüm. 15 gündür onu nasıl öldüreceğimi tasarlıyordum" dedi.
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