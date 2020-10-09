09.10.2020 - 11:01 |
Süper Loto sonuçları 8 Ekim sorgulama ekranı | Süper Loto çekilişinde hangi numaralar çıktı?
Süper Loto çekilişi dün akşam canlı yayında yapıldı. 8 Ekim günü çekilişe katılan vatandaşlar, canlı yayını yakından takip ederken, izlemeyen vatandaşlar Süper Loto sonuçlarını internet üzerinden öğrenmek için arayışa geçti. Peki Süper Loto çekilişinde dün akşam hangi numaralar kazandırdı? İşte Süper Loto sonuçları...
Her hafta düzenli olarak belirlenmiş günlerde yapılan Süper Loto çekilişi dün akşam haftanın ikinci çekilişini gerçekleştirdi. Salı, Perşembe ve Pazar günleri çekilişi yapılan Süper Loto'da 8 Ekim sonuçları haberimizde...
SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?
Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 3 TL’dir.
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SÜPER LOTO SONUÇLARI 8 EKİM
1 - 10 - 21 - 25 - 42 - 48
Aliyev noktayı koydu: Kimin tabanlarını yalarsan yala!Ulusa sesleniş konuşması yapan Azerbaycan lideri, Ermenistan başbakanı Paşinyan'a ateş püskürdü ve savaş meydanından kaçtığını söyledi. Bugün Hadrud kasabası ve birçok köyün Ermenistan işgalinden kurtarıldığını aktaran Cumhurbaşkanı Aliyev, "Moskova görüşmelerinden sonra sahtekarlık edeceklerse kendileri pişman olacak. Topraklarımızı alacağız" dedi.