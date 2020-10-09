Süper Loto sonuçları 8 Ekim sorgulama ekranı | Süper Loto çekilişinde hangi numaralar çıktı?

Her hafta düzenli olarak belirlenmiş günlerde yapılan Süper Loto çekilişi dün akşam haftanın ikinci çekilişini gerçekleştirdi. Salı, Perşembe ve Pazar günleri çekilişi yapılan Süper Loto'da 8 Ekim sonuçları haberimizde...

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 3 TL’dir.

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SÜPER LOTO SONUÇLARI 8 EKİM

1 - 10 - 21 - 25 - 42 - 48





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