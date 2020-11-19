19.11.2020 - 22:31 |
Süper Loto çekiliş sonuçları canlı yayında açıklandı! 19 Kasım Süper Loto sonuçları sorgulama
Süper Loto çekiliş sonuçları belli oldu. Bugün yapılan çekilişe katılan vatandaşlar Süper Loto sonuçları aramasına geçti. Süper Loto'da bugün 13 Milyon 878 bin 259 TL devretti. Şanslı numaralar ise 6 - 10 - 29 - 53 - 54 - 55 oldu.
Süper Loto'da çekiliş heyecanı yaşandı. Süper Loto'da büyük ikramiye 13 milyon 878 TL 258 TL. Süper Loto'da kazandıran şanslı numaralar 6 10 29 53 54 55 oldu. Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 3 TL’dir.
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SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI