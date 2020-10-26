26.10.2020 - 07:55 |
Süper Loto sonuçları açıklandı! 25 Ekim Süper Loto çekiliş ayrıntıları
Süper Loto sonuçları belli oldu. 25 Ekim Süper Loto çekiliş sonuçlarını haberimizde derledik. Milli Piyango Online sitesi üzerinde yerini alan ayrıntılar büyük merak konusu. Süper Loto sonuçlarında dün akşam 1 - 30 - 38 - 42 - 47 - 52 numaraları çıktı. Devreden büyük ikramiye ise 32 milyon 793 bin 938 TL oldu.
Geçtiğimiz haftanın son çekilişi dün akşam yapıldı. Süper Loto çekilişlerinde yepyeni bir hafta başlarken, geçen hafta yapılan Süper Loto çekiliş sonuçlarından 25 Ekim tarihine ait kazandıran numaralar araştırılmaya başladı. İşte canlı yayında yaşanan Süper Loto çekilişinin ardından sonuç ayrıntıları...
SÜPER LOTO SONUÇLARI 25 EKİM
1 - 30 - 38 - 42 - 47 - 52
SÜPER LOTO DEVRETTİ
Kategori | Kazanan Kişi Sayısı | İkramiye Tutarı
6 Devir 0,00
5 15 18.608,20
4 959 452,75
3 16.762 31,45
2 167.636 3,30