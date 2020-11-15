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15.11.2020 - 21:55 |

Süper Loto sonuçları belli oldu! 15 Kasım Süper Loto çekiliş sonuçları sorgulama sayfası millipiyangoonline.com'da...

Süper Loto'da çekiliş heyecanı yaşandı. Salı, Perşembe ve Pazar günleri olmak üzere haftanın üç günü düzenlenen Süper Loto'da bu akşamki çekiliş saat 21.30'da gerçekleştirildi. Süper Loto'da büyük ikramiye 12 milyon 500 bin 349 TL. 15 Kasım Süper Loto çekilişinde kazandıran numaralar belli oldu.

Süper Loto sonuçları belli oldu! 15 Kasım Süper Loto çekiliş sonuçları sorgulama sayfası millipiyangoonline.com'da...

Süper Loto'da çekiliş heyecanı yaşandı. Süper Loto'da büyük ikramiye 12 milyon 500 bin 349 TL. Süper Loto'da kazandıran şanslı numaralar 2 7 14 21 25 42 oldu. Süper Loto sonuçları millipiyangoonline.com'da.

15 KASIM SÜPER LOTO ÇEKİLİŞİ SONUÇLARI

15 Kasım Süper Loto çekilişi bu akşam saat 21.30'da yapılacak. 15 Kasım Süper Loto'da kazandıran numaralar; 2-7-14-21-25-42 oldu.

Süper Loto sonuçları belli oldu 15 Kasım Süper Loto çekiliş sonuçları sorgulama sayfası millipiyangoonline.comda...

15 KASIM SÜPER LOTO SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLA!

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

Süper Loto artık bayilerin yanı sıra Millipiyangoonline.com adresinde online olarak da oynanabiliyor. Uygulamaya giriş yaparak Süper Loto için internet üzerinden kupon doldurabilirsiniz.

SÜPER LOTO OYNAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

Bakan Koca, KKTC'de Lefkoşa Acil Durum Hastanesi açılışında konuştuSağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bu hastanelerimiz, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin sağlık sistemini güçlendiren müstesna yapı taşları olacaktır. Her iki sağlık tesisinin de Kıbrıs Türkü kardeşlerimizin sağlık ihtiyaçlarını karşılama konusunda önemli bir hizmeti ifa edeceğine inanıyorum." dedi.
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