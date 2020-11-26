Süper Loto sonuçları belli oldu - 26 Kasım Süper Loto'da büyük ikramiye...

Süper Loto'da çekiliş heyecanı yaşandı. Süper Loto'da büyük ikramiye 15 milyon 854 bin 101 TL. 26 Kasım Süper Loto çekilişinde kazandıran şanslı numaralar - 10 - 11 - 35 - 46 - 49 - 56 - oldu.

SÜPER LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI

Süper Loto sonuçları açıklandı. 26 Kasım çekilişinde 6 bilen çıkmazken 5 bilen 14 kişi 23 bin 522 lira 66 kuruş kazandı.

SÜPER LOTO ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA?

26 Kasım Süper Loto çekilişi bu akşam saat 21.30'da geçekleştirildi.

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

Süper Loto artık bayilerin yanı sıra Millipiyangoonline.com adresinde online olarak da oynanabiliyor. Uygulamaya giriş yaparak Süper Loto için internet üzerinden kupon doldurabilirsiniz.

SÜPER LOTO OYNAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ