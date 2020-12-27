Süper Loto sonuçları açıklandı! 27 Aralık Süper Loto çekiliş sonuçları...

Süper Loto'da çekiliş heyecanı yaşandı. Haftanın üçüncü Süper Loto çekilişi bu akşam gerçekleştirildi. Süper Loto'da büyük ikramiye 24 milyon 32 bin 30 TL. 27 Aralık Süper Loto çekilişinde kazandıran şanslı numaralar -9-20-24-26-28-52- oldu. Süper Loto nasıl oynanır?

27 ARALIK SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

Peki 27 Aralık Süper Loto çekilişi bu akşam saat 21.30'da yapıldı. Çekilişin ardından 6 bilen çıkmadı ve ikramiye devretti.

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

Süper Loto bayilerden ve www.millipiyangoonline.com adresinden online olarak da oynanabiliyor. Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 3 TL’dir.

SÜPER LOTO OYNAMAK İÇİN TIKLAYINIZ