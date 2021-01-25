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25.01.2021 - 09:03 |

Süper Loto sonuçları: İşte 24 Ocak Süper Loto'da düşen numaralar...

Süper Loto sonuçları açıklandı. Dün gece yapılan çekilişte 9-11-13-26-29-32 numaraları düşerken 6 bilen çıkmadı. 5 bilen 21 kişi ise 10 bin 440 lira 90 kuruş kazandı.

Süper Loto sonuçları: İşte 24 Ocak Süper Loto'da düşen numaralar...

Haftanın 3 günü çekilişi yapılan Süper Loto'nun pazar günkü çekilişi dün gerçekleşti. Çekilişte düşen numaralar 9-11-13-26-29-32 şeklindeydi. 24 Ocak çekilişnde 6 bilen çıkmayınca büyük ikramiye devretti.

Süper Loto sonuçları: İşte 24 Ocak Süper Lotoda düşen numaralar...

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 3 TL’dir.

İşaretleme yapmayı tercih etmiyorsan kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretle, terminal senin için rastgele 6 numara seçsin!

Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturabilirsin. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.

Arkadaşlarınla Ortak Bilet satın alabilirsin. Bir veya daha fazla biletin birden fazla üye tarafından aynı veya farklı pay nispetleriyle satın alınmasına Ortak Bilet denir. Ortak biletler de satın alma işlemi gerçekleştiği anda üye hesaplarına yansıtılır.

Süper Loto oynamak için ister www.millipiyangonline.com’a gel, ister Milli Piyango uygulamasını kullan, istersen de sana en yakın satış noktamızı ziyaret et. Hem dijitalde hem sokakta; sana yakın her yerdeyiz!

Süper Loto; www.millipiyangonline.com üzerinden, Milli Piyango uygulamasından ya da satış noktalarından oynanabilir. Hem dijitalde hem sokakta; sana en yakın yerdeyiz!

İstanbul'da bu sabah trafiği durduran kazaGelen son dakika haberine göre; TEM Otoyolu Avcılar Gişeleri Haramidere istikametinde İddiaya göre gişelerde kaygan zemin nedeniyle duramayan TIR, bir midibüse arkadan çarptı. Kazada 2 kişi yaralandı. TIR şoförü araç içinde sıkışırken, olay yerine gelen itfaiye ekipleri çalışma başlattı. Yaklaşık 1 saatlik çalışmalarının ardından şoför bulunduğu yerden kurtarıldı. Yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle trafikte uzun araç kuyrukları oluştu. Araçların kaldırılma çalışmaları devam ediyor.
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