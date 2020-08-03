Süper Loto sonuçları işte şanslı numaralar | Milli Piyango Online Süper Loto çekiliş sonuçları sorgulama

Milli Piyango yeni dönemde katlanarak kazandırmaya başladı. Milli Piyango, Süper Loto, Sayısal Loto ve yeni Kazı Kazan oyunları ile millipiyangoonline.com'da kazandırmaya başlayan şans oyunlarında 2 Ağustos'ta Süper Loto çekilişi yapıldı. Tam 25 Milyon TL'nin büyük ödül olduğu Süper Loto çekilişinde şanslı numaralar 9, 16, 18, 44, 47 ve 51 oldu

MİLLİ PİYANGO ONLİNE SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI SORGULAM EKRANI

ÇEKİLİŞLER CANLI YAYINLANACAK

Milli Piyango şans oyunlarında yeni dönemde sürpriz yenilikler var. Yeniliklerden birisi de çekilişleri canlı izleme şansı. Noter eşliğinde yapılacak olan çekilişler canlı olarak hem millipiyangoonline.com hem de YouTube kanalı Milli Piyango TV’de yayınlanacak.

ARTIK 2 BİLEN DE KAZANACAK

Süper Loto oyunlarınca 6-5-4-3-2 bilene ek olarak 2 numarayı doğru bilenler de ödül kazanıyor. 2 Ağustos'ta yapılan Süper Loto çekilişinde büyük ikramiye tam 25 Milyon TL'ydi.

SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ GÜNLERİ ARTTI

Süper Loto artık haftanın 3 günü yapılacak. Salı, Perşembe ve Pazar günleri yapılacak çekilişler saat 20.00'de gerçekleşecek. Ayrıca Online olarak da oynanabilecek Süper Loto.

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KAZI KAZAN İLK KEZ İNTERNETTE

Yeni Kazı Kazan Oyunları 15 farklı oyun ile online olarak millipiyangoonline.com ve Milli Piyango Şans Oyunları uygulamasında oyun severlerle buluşuyor! Kullanıcılar online olarak anında oynayıp anından kazanırken, toplamda 1.2 Milyon TL ortalama büyük ikramiye kazanma şansını yakalayabilecekler.

Her ay aralarına 2-3 yeni oyun katılacak olan yeni online Kazı Kazan oyunu ile Türkiye’de bir ilk yaşanacak, herkesin oyun zevkine uygun oyun bulmak mümkün olacak

7/24 PARA ÇEKİP GÖNDERME OLANAĞI!

Kullanıcılar artık Milli Piyango online hesaplarına kolayca para yatırarak diledikleri bileti satın alabilecekler. Birçok bankanın internet, mobil, ATM ve çağrı merkezi kanallarından herhangi birini kullanarak EFT ya da Havale yöntemleriyle hesaplarına kolayca para yatırabilecekler. Ayrıca biletlerinden kazandıkları tutarlardan çekmek istedikleri tutarları anlaşmalı bankalardaki hesaplarına gerçek zamanlı çekebilecekler.