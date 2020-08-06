Süper Loto bu akşam saat kaçta çekilecek? Milli Piyango Süper Loto sonuçları nasıl sorgulanır?

Süper Loto çekilişi için nefesler tutuldu. Artık haftanın 3 günü çekilişi gerçekleştirilen Süper Loto'da bu akşam çekiliş akşamı. Süper Loto çekilişi saat kaçta başlayacak? Sonuçlar nasıl öğrenilecek? İşte yeni dönemde Süper Loto'ya gelen yenilikler ve kat kat kazandıran ikramiye...

ÇEKİLİŞLER CANLI YAYINLANIYOR

Milli Piyango şans oyunlarında yeni dönemde sürpriz yenilikler var. Yeniliklerden birisi de çekilişleri canlı izleme şansı. Noter eşliğinde yapılacak olan çekilişler canlı olarak hemmillipiyangoonline.com hem de YouTube kanalı Milli Piyango TV’de yayınlanacak.

SÜPER LOTO ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA YAPILACAK?

Süper Loto çekilişi bu akşam 20.00'da canlı olarak gerçekleşecek. Süper Loto oynamak isteyen oyunseverler bayilerden ya da millipiyangoonline.com adresinden online olarak Süper Loto oynayabilyior.

SÜPER LOTO TIKLA OYNA

SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

ARTIK 2 BİLEN DE KAZANIYOR

Süper Loto oyunlarında 6-5-4-3-2 bilene ek olarak 2 numarayı doğru bilenler de ödül kazanıyor. 2 Ağustos'ta yapılan Süper Loto çekilişinde büyük ikramiye tam 25 Milyon TL'ydi.

SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ GÜNLERİ ARTTI

Süper Loto artık haftanın 3 günü yapılacak. Salı, Perşembe ve Pazar günleri yapılacak çekilişler saat 20.00'de gerçekleşecek. Ayrıca Online olarak da oynanabilecek Süper Loto.

7/24 PARA ÇEKİP GÖNDERME OLANAĞI!

Kullanıcılar artık Milli Piyango online hesaplarına kolayca para yatırarak diledikleri bileti satın alabilecekler. Birçok bankanın internet, mobil, ATM ve çağrı merkezi kanallarından herhangi birini kullanarak EFT ya da Havale yöntemleriyle hesaplarına kolayca para yatırabilecekler. Ayrıca biletlerinden kazandıkları tutarlardan çekmek istedikleri tutarları anlaşmalı bankalardaki hesaplarına gerçek zamanlı çekebilecekler.