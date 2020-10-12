12.10.2020 - 14:07 |
Süper Loto sonuçları açıklandı! 11 Ekim 2020 Süper Loto çekiliş sonuçları millipiyangoonline.com'da...
Süper Loto çekilişi dün akşam canlı yayında gerçekleştirildi. Sisal Şans tarafından yapılan Süper Loto çekilişinde kazandıran numaralar merak ediliyor. 11 Ekim 2020 Süper Loto sonuçları açıklandı. İşte 11 Süper Loto sonuçları sorgulama ekranı ile ilgili detaylar...
Süper Loto çekiliş sonuçları belli oldu. Süper Loto çekiliş heyecanı salı, perşembe ve pazar günleri olmak üzere haftada 3 gün gerçekleştiriliyor. 11 Ekim Süper Loto çekiliş sonuçları ise araştırılan konular arasında yer alıyor. İşte 11 Ekim Süper Loto sonuçları...
SÜPER LOTO SONUÇLARI-11 EKİM 2020
11 Ekim Süper Loto çekilişinde kazandıran numaralar, 11, 29, 38, 39, 41 ve 57 oldu.
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Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosu ( 12 Ekim 2020 )Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosunu açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 115 bin 605 Kovid-19 testi yapıldı, 1614 kişiye hastalık tanısı konuldu. Son 24 saatte 58 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti, ağır hasta sayısı 1417 oldu. Son 24 saatte 1301 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 295 bin 658'e yükseldi. Bakan Koca, "Yoğun bakım doluluk oranlarımızda bu hafta düşüş var. Hastalarda zatürre oranı da geçen haftaya göre düştü." dedi.