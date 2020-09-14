Süper Loto sonuçları sorgulama ekranı! 13 Eylül Süper Loto sonuçları açıklandı

Süper Loto çekilişi dün akşam saat 21.30'da yapıldı. Salı, perşembe ve pazar günleri olmak üzere haftanın 3 günü yapılan Süper Loto artık Milli Piyango Online üzerinden de oynanabiliyor. Süper Loto'nun 13 Eylül çekilişi dün tamamlandı.Peki 13 Eylül Süper Loto'da kazanan numaralar nedir?

13 EYLÜL SÜPER LOTO SONUÇLARI

Süper Loto 13 Eylül 2020 çekilişinde kazandıran numaralar 11, 5, 53, 40, 26 ve 51 oldu.

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SÜPER LOTO'NUN KURALLARI NEDİR?

1 ile 60 sayı arasından 6 adet sayının bilinmesine dayanan bir oyun olan Süper Loto’da en az 2, en fazla 6 adet sayıyı doğru tahmin ederek farklı miktarlarda ikramiye kazanılıyor. Kazanma oranı oynanan kolon ve bilinen numara adedine göre değişiyor. Oyunseverler kolonları kendileri doldurabildiği gibi ayrıca sayıları doğrudan bayiye söyleyerek veya “Sen Seç” ile terminalden rastgele sayı seçtirerek de Süper Loto oynayabiliyor.

18 yaşından büyük herkesin oynayabileceği Süper Loto’da her kolonun fiyatı ise 3 TL. Oyunun kurallarıyla ilgili ayrıntılı bilgiye https://www.millipiyangoonline.com/super-loto/kurallar adresinden ulaşmak mümkün.

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