Süper Loto'da 5 bilen 12 kişi 22 bin TL ikramiye kazandı! İşte Süper Loto çekilişinde kazandıran numaralar...

Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı. Haftanın üç günü gerçekleştirilen çekilişler ile talihlilerin belirlendiği Süper Loto'nun 17. çekilişi dün akşam noter huzurunda gerçekleştirildi. Şisal Şans tarafından devralındıktan sonra haftada üç güne çıkarılan Süper Loto çekilişi aynı zamanda Milli Piyango Online üzerinden de oynanabiliyor. Youtube üzerinden gerçekleştirilen canlı çekilişler ile ikramiye kazanan talhliler ve kazandıran numaralar belirleniyor.

Süper Loto 8 Eylül çekilişinde kazandıran numaralar 23, 49, 54, 27, 30, 36 olarak açıklandı. 6 bilenin çıkmadığı Süper Loto çekilişinde Perşembe günü gerçekleştirilecek olan çekilişe büyük ikramiye tutarı olan 17.830.157 TL'de devretti.

Süper Loto çekilişinde 5 bilen 12 talihli 22.853,60 TL, 4 bilen 869 kişi 490,90 TL 3 bilen 18.817 kişi 27,50 TL ve son olarak 2 bilen 176.097 kişi 3,10 TL tutarında ikramiyenin sahibi oldu.

SÜPER LOTO BİLET SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ