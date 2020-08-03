Süper Loto'da 5 bilen 3 kişiden 1'i Trabzon'dan

Sisal Şans, Süper Loto'nun ilk çekilişini 2 Ağustos 2020 tarihinde saat 20.00'da gerçekleştirdi. Çekilen numaralar 9, 16, 18, 44, 47, 51 oldu; 6 bilen çıkmadığından 25.5 milyon TL'lik büyük ikramiye sonraki çekilişe devretti.

Çekilişte;

- 5 bilen 3 kişi 27,979.6 TL,

- 4 bilen 250 kişi 522.25 TL,

- 3 bilen 5.623 kişi 28.15 TL,

- 2 bilen 54,249 kişi ise 3.05 TL ikramiyeye hak kazandı.

Süper Loto, pazar, salı ve perşembe günleri olmak üzere haftanın 3 günü, saat 20.00'da çekiliyor.

TRABZON'A İKRAMİYE

Süper Loto'da 6 bilen çıkmadığından 25.5 milyon TL'lik büyük ikramiye sonraki çekilişe devrederken, 5 bilen 3 kişiden birinin kuponunu Trabzon'un Ortahisar ilçesinde yer alan bir büfede oynadığı öğrenildi. Büfe işletmecisi Murat Tuncer, 6 bilenin olmadığı Süper Loto'da 5 bilen 3 kişiden birinin büfelerinden kuponunu yatırdığını belirterek, talihlinin henüz ortaya çıkmadığını söyledi. Tuncer, "Dün ilk şans oyunumuzdu. İkramiye isabet eden 3 kişiden biri bizim bayimizden çıktı. Yaklaşık 28 bin TL tutarında ödül almaya hak kazandı. Yaklaşık 1-1,5 sene öncesinde on numara oyununda 300 bin TL'ye yakın ödül bizim bayimizden çıkmıştı. Talihli vatandaşımızı tanımıyoruz. İnşallah ihtiyaç sahibi birine denk gelmiştir" dedi.