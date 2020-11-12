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12.11.2020 - 21:48 |

12 Kasım Süper Loto'da çekiliş sonuçları açıklandı! İşte düşen numaralar...

Süper Loto'da çekiliş heyecanı yaşandı. Salı, Perşembe ve Pazar günleri olmak üzere haftanın 3 günü düzenlenen Süper Loto'da bu akşamki çekiliş saat 21.30'da gerçekleştirildi. Süper Loto'da büyük ikramiye 11 milyon 919 bin 145 TL.

12 Kasım Süper Loto'da çekiliş sonuçları açıklandı! İşte düşen numaralar...

Süper Loto'da çekiliş heyecanı yaşandı. Salı, Perşembe ve Pazar günleri olmak üzere Süper Loto çekilişi haftanın 3 günü gerçekleştiriliyor. Süper Loto'da büyük ikramiye 11 milyon 919 bin 145 TL. Süper Loto'da kazandıran şanslı numaralar 2 20 41 42 58 60 oldu.

SÜPER LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI

12 Kasım Süper Loto sonuçları açıklandı. Süper Loto'un bu akşamki çekilişinde bir devir daha yaşandı. 5 bilen 17 kişi ise 19 bin 242 lira 35 kuruş kazandı.

SÜPER LOTO SONUÇ SORGULAMA 

12 Kasım Süper Lotoda çekiliş sonuçları açıklandı İşte düşen numaralar...

12 KASIM SÜPER LOTO ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA?

12 Kasım yani bu akşam gerçekleştirilecek Süper Loto çekilişi saat 21.30'da yapıldı.

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

Süper Loto artık bayilerin yanı sıra Millipiyangoonline.com adresinde online olarak da oynanabiliyor. Uygulamaya giriş yaparak Süper Loto için internet üzerinden kupon doldurabilirsiniz.

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