Süper Loto’dan 42 milyon 286 bin 938 TL’lik rekor ikramiye kazanan talihli çekini teslim aldı

Büyük ikramiyeyi kazanan adını vermek istemeyen talihliye çekinin teslim edilmesinin ardından açıklamalarda bulunan Sisal Şans Marmara Bölgesi Kıdemli Bölge Müdürü Bülent Bilirgen, “Sisal Şans ailesi olarak bugüne kadar verilmiş en büyük ikramiyeyi kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Büyük ikramiyeyi kazanan talihlimizi tebrik ederken, talihlimizin hayallerinin gerçekleşmesini sağlamak ve herkesin şansı olmaktan çok mutluyuz. Kısa süre önce Süper Loto’da bir kişiye 36 milyon 555 bin 353 TL kazandırmıştık. Önümüzdeki dönemde başka bir rekor kırarak daha büyük ikramiye miktarlarına ulaşmak istiyoruz. Faaliyete başladığımız 1 Ağustos 2020 ile 11 Şubat 2021 tarihleri arasında toplamda 1 milyar 899 milyon 1.069 TL ikramiye dağıtılmasını sağlayan kurumumuz oyunseverlere kazandırmaya devam edecektir” dedi.

TÜM ÇEKİLİŞLER CANLI YAYINLANIYOR!

Sisal Şans’ın son teknolojiyi kullanarak oluşturulan teknik altyapı ile noter huzurunda gerçekleştirdiği çekilişler canlı olarak yayınlanmaya devam ediyor. Tüm çekiliş süreçleri “Dünya Piyango Birliği” (World Lottery Association) standart ve kurallarına uygun şekilde organize ediliyor ve en büyük öncelik şeffaflığa veriliyor.

Dünya Piyango Birliği sertifikalı, son teknoloji ürünü yeni çekiliş makineleriyle kurulmuş olan ve ŞANS MERKEZİ adı verilen çekiliş stüdyosunda düzenlenen çekilişler, www.millipiyangoonline.com sitesinden ve Milli Piyango TV Youtube kanalından canlı olarak yayınlanıyor ve dileyen herkes çekilişe katılabiliyor.