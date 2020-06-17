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17.06.2020 - 20:12 |

Süper Piyango çekiliş sonuçları açıklandı mı? 17 Haziran Süper Piyango sonuçları sorgula

Milli Piyango İdaresi tarafından gerçekleştirilen Süper Piyango çekilişi her gün yapılıyor. Süper Piyango oynayan vatandaşlar ise sonuçlar için heyecanlanıyor ve arayışa geçiyor. Peki 17 Haziran Süper Piyango çekiliş sonuçları açıklandı mı? İşte sorgulama ekranı...

Süper Piyango çekiliş sonuçları açıklandı mı? 17 Haziran Süper Piyango sonuçları sorgula

Haftanın yedi günü yapılan ve büyük ilgi gören Süper Piyango çekilişi için bugünün heyecanı devam ediyor. Süper Piyango bileti alan ve sonuçlar için sabırsızlananlar, süper piyango çekiliş sonuçları için meraklanıyor. Peki Süper Piyango çekiliş sonuçları nereden öğrenilir? İşte detaylar...

SÜPER PİYANGO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Süper Piyango bilet numaralarınızı sonuç ekranına yazarak ve oynadığınız tarihi seçerek sonuçları öğrenebilirsiniz.

SÜPER PİYANGO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

Sağlık Bakanı Koca'dan corona virüs açıklamasıSağlık Bakanı Fahrettin Koca, video konferansla gerçekleştirilen Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı sonrasında basın açıklaması yaptı.Sağlık Bakanı Koca: "Türkiye, 1 milyon kişi başına 2 bin 151 vaka ile 51. sırada yer almaktadır."
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