26.09.2020 - 22:56 | | DHA
Şüpheli olay! Doktor adayı evde ölü bulundu
Burdur'un Bucak ilçesinde, tıp fakültesi mezunu olan doktor adayı Büşra A. (25), evde ailesi tarafından ölü bulundu.
Bucakın Genç Osman Caddesinde ailesiyle oturan ve 2 yıl önce tıp fakültesinden mezun olan Büşra A., akşam saatlerinde eve dönen ailesi tarafından balkonda hareketsiz halde bulundu. Yakınları tarafından çağrılan sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Büşra A., Bucak Devlet Hastanesine kaldırıldı. Büşra A., doktorların tüm müdahalesine rağmen hayata döndürülemedi. Büşra A.'nın cenazesi morga konuldu.
Tıp fakültesinden 2 yıl önce mezun olan Büşra A.'nın bu yıl uzmanlık eğitim sınavına girdiği ve kazanamadığı belirtildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Atmaca'ya yeni özellik! Yurt dışından büyük ilgi varRoketsan Genel Müdürü Murat İkinci, Türkiye'nin ilk deniz seyir füzesi olan ve yurt dışından da ilgi gören "Atmaca"nın teslimatlarına bu sene sonu itibarıyla başlanacağını aynı füzenin karadan karaya versiyonu için de çalışma yaptıklarını bildirdi.