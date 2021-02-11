11.02.2021 - 07:00 |
Şüpheli sıfatıyla ifade verdi
Eski Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral İlker Başbuğ, “Eğer Menderes, 25 Mayıs 1960 günü Eskişehir’de erken seçim tarihini açıklasaydı, 27 Mayıs askeri darbesi büyük bir olasılıkla önlenebilirdi” sözleri nedeniyle hakkında başlatılan soruşturma kapsamında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na “şüpheli” sıfatıyla ifade verdi.
ELİF ALTIN İstanbul
Daha sonra Çağlayan Adliyesi’nden ayrılan Başbuğ’un avukatı İlkay Sezer, Twitter hesabından Başbuğ’un basın açıklamasını yayınladı. Açıklamada, kitabının 1961-1980 dönemini anlattığını söyleyen Başbuğ, “Bu kitap o günün şartlarında ve o günlerde gelişen olaylar çerçevesinde değerlendirilmektedir. 4 Ocak 2021 günü bir gazetede bu kitabın tanıtımıyla ilgili bir söyleşim yayınlandı. Bu nedenlerle bu suç duyurularına itibar etmiyorum. Bu inançla da bu suç duyurularına karşı hiçbir şekilde savunma yapmayacağım. Bu davranış Anayasa’ya, hukukun üstünlüğüne ve kendime olan saygımın doğal sonucudur” dedi.
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