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24.04.2020 - 18:15 |

Şura İsminin Anlamı Nedir? Şura Ne Demek, Ne Anlamına Gelir?

Şura ismi son dönemlerin en çok araştırılan ve beğeni toplayan isimlerinden biridir. Belli başlı bazı isimler de olduğu gibi hem kız hem de erkek çocukları için kullanılabilen adlar arasındadır. İnternet üzerinden de vatandaşlar tarafından en çok araştırılan isimler arasında geliyor. Peki, Şura isminin anlamı nedir? Şura ne demek, ne anlamına gelir? İşte detaylar.

Şura İsminin Anlamı Nedir? Şura Ne Demek, Ne Anlamına Gelir?

Şura ismi Arapça üzerinden Türkçeye yerleşmiş en köklü adlardan biridir. Son dönemlerde ise sıkça tercih edilen ve ebeveynler tarafından merak edilen isimler arasında yer alıyor. Özellikle hem kız hem de erkek çocukları için kullanılması ismi daha ayrıcalıklı hale getirmektedir.

Şura Ne Demek?

Şura ismi birçok değişik kelime üzerinden tabir edilecek en önemli adlardan biridir. Bunlar arasında ‘Konsey, kurul, meclis, danışma kurulu, encümen ve divan’ gelmektedir. Aynı zamanda Kur'an-ı Kerim'de bir surenin adı olarak da öne çıkmaktadır. Bu sebepten dolayı anne ve babalar böylesi güzel ismi hem kız hem de erkek çocukları için değerlendirmektedir.

Şura İsmi Kur’an’da Geçiyor mu?

Şura isminin anlamlarını öğrenen pek çok kişi Kur’an-ı Kerim'de geçip geçmediği konusunda internet üzerinden araştırma gerçekleştirmektedir. Şura adının Kur'an'da yer aldığı söylemek mümkün. Özellikle Kur’an-ı Kerim'de bir surenin adıdır. Bu yönüyle kız ve erkek çocukları için kullanılabilecek en güzel isimler arasında yer alıyor. Şura ismine tek başına kullanabilir ya da farklı isimlerle bir araya getirme şansını değerlendirebilirsiniz.

6 asırlık İnkaya Çınarı, corona virüs sebebiyle yalnız kaldıBursa'da, Uludağ yolu üzerinde bulunan 610 yaşındaki Tarihi İnkaya Çınarı, her yıl yerli ve yabancı binlerce turist tarafından ziyaretçi akınına uğruyor. 37 metre boyu ve 10 metrelik gövdesiyle Osmanlı Devleti'nin simgesi haline gelen 6 asırlık çınarın çevresi ise, koronavirüs salgını sebebiyle sessiz kaldı.Bursa'nın simge çınarlarının başında gelen 610 yaşındaki "Tarihi İnkaya Çınarı", her yıl binlerce yerli ve yabancı turisti gölgesinde ağırlıyor. Gösterişli gövdesi ve dört bir yana uzanan kollarıyla her yıl binlerce kişiyi gölgesinde ağırlayan tarihi çınar, adını aldığı mahalle sakinlerinin de geçim kapısı görevini üstleniyor. Osmanlı Devleti'nin kurulduğu dönemde, devletin en önemli simgelerinden biri olan ve tarihe tanıklık eden İnkaya Çınarı, koronavirüs sebebiyle yalnız kaldı. 37 metre boyu, 53 metre tepe çapı ve 10 metrelik gövdesiyle tarihe tanıklık eden tarihi çınar, 610 yıldır en sessiz günlerini yaşıyor.
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