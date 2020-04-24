Şura İsminin Anlamı Nedir? Şura Ne Demek, Ne Anlamına Gelir?

Şura ismi Arapça üzerinden Türkçeye yerleşmiş en köklü adlardan biridir. Son dönemlerde ise sıkça tercih edilen ve ebeveynler tarafından merak edilen isimler arasında yer alıyor. Özellikle hem kız hem de erkek çocukları için kullanılması ismi daha ayrıcalıklı hale getirmektedir.



Şura Ne Demek?



Şura ismi birçok değişik kelime üzerinden tabir edilecek en önemli adlardan biridir. Bunlar arasında ‘Konsey, kurul, meclis, danışma kurulu, encümen ve divan’ gelmektedir. Aynı zamanda Kur'an-ı Kerim'de bir surenin adı olarak da öne çıkmaktadır. Bu sebepten dolayı anne ve babalar böylesi güzel ismi hem kız hem de erkek çocukları için değerlendirmektedir.



Şura İsmi Kur’an’da Geçiyor mu?



Şura isminin anlamlarını öğrenen pek çok kişi Kur’an-ı Kerim'de geçip geçmediği konusunda internet üzerinden araştırma gerçekleştirmektedir. Şura adının Kur'an'da yer aldığı söylemek mümkün. Özellikle Kur’an-ı Kerim'de bir surenin adıdır. Bu yönüyle kız ve erkek çocukları için kullanılabilecek en güzel isimler arasında yer alıyor. Şura ismine tek başına kullanabilir ya da farklı isimlerle bir araya getirme şansını değerlendirebilirsiniz.