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25.12.2020 - 15:57 | | İHA

'Sürekli taciz ediyorlar, evden çıkamıyorum'

Eski Adana Barosu Başkanı Avukat Mengücek Gazi Çıtırık, kendisine boşanmak için başvuran bir kadını taciz ettiği için para cezasına çarptırıldı. Kararı istinafa taşıdığını söyleyen mağdur N.Ç., “Sürekli Çıtırık ile iş birliği yapan avukat arkadaşlarından tehdit telefonları alıyorum. Hukukçu olan bir kişinin böyle davranışlarda bulunması hiç doğru değil” diye konuştu.

'Sürekli taciz ediyorlar, evden çıkamıyorum'

N.Ç. (50), 4 yıl önce İstanbul’da yaşarken anlaşamadığı eşi C.B.’den boşanmak için eski Adana Barosu Başkanı Avukat Mengücek Gazi Çıtırık ile anlaştı. Boşanma davası sürerken iddiaya göre Çıtırık, N.Ç.’ye, gece saatlerinde, “T.M. isimli oteldeyim. Şu an kaldığım yer. 1517 oda numaralı. Çok rica ediyorum. Bu otel sorun olmaz. Çok memnun olurum. Mutlu edersiniz beni. Görüşmenin bence saati olmaz. Sabaha kadar sağa sola dönmektense beni kırmayın. Lütfen, bekliyorum” şeklinde mesajlar attı.

N.Ç.’den cevap alamayan Çıtırık, bu sefer de gece 02.03’te, “Yarım saat daha uyumayacağım yoksa da canınız sağ olsun” şeklinde mesaj gönderdi.

Bu mesajların ardından N.Ç., Mengücek Gazi Çıtırık hakkında İstanbul 46. Asliye Ceza Mahkemesi’nde cinsel taciz suçundan dava açtı. 2019 yılının Mart ayında ise davadan karar çıktı ve Çıtırık hakkında 125 gün hapis cezasına, ekonomik durumunun iyi olması nedeniyle de bu cezayı 3 bin 750 TL adli para cezası olarak ödemesine karar verildi. Ancak cezayı az bulan N.Ç., kararı istinafa taşıdı.

Bu sürede ise Çıtırık’ın arkadaşı olduğunu iddia eden bazı kişiler N.Ç.’yi taciz etti. Çıtırık’ın arkadaşlarından tehdit mesajları ve telefonları almaya devam eden N.Ç., bir an önce şahısların gereken cezayı almasını istiyor. İHA’ya konuşan N.Ç., “Evden çıkamıyorum. Sürekli Çıtırık ile iş birliği yapan avukat arkadaşlarından tehdit telefonları alıyorum. Hukukçu olan bir kişinin böyle davranışlarda bulunması hiç doğru değil. Bu olay nedeniyle psikolojim de bozuldu. Bir an önce şikayetçi olduğum tüm şahıslar hakkında gerekenin yapılmasını ve yetkililerin devreye girmesini istiyorum” diye konuştu.

Öte yandan N.Ç., boşandığı eski eşi C.B.'den de hala ölüm tehditleri aldığını söyledi.

Kadın simitçi, sopalı saldırıya uğradıAksaray'da simit kafe işleten Canan Ata (30), iş yerinin önünü temizlediği sırada kimliği belirlenemeyen kapüşonlu 2 kişinin sopalı ve yumruklu saldırısına uğradı. O anlarda güvenlik kamerasına yansıdı. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan ve 1 ay iş göremezlik raporu alan Canan Ata, saldırganlar hakkında şikayetçi oldu. Canan Ata, "Kimliği belirsiz eli sopalı şahıslarca darp edildim. Hiçbir kadının bu durumu yaşamasını istemem. Kendi ekmek paramızı kazanmak bu kadar zorken, böyle olaylarda daha da zorlaştırmaları zoruma gidiyor." dedi.
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