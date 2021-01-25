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25.01.2021 - 07:00 |

'Suriye halkıyla dayanışma sürecek'

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, “Suriye halkıyla dayanışma konusunda Türkiye en ön planda yer alan ülke olmuştur ve olmayı da sürdürmektedir” dedi.

'Suriye halkıyla dayanışma sürecek'
BAHAR ATAKAN Ankara

 

HDP Adana Milletvekili Tülay Hatımoğulları Oruç, Ekim 2020’de Çavuşoğlu’nun yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı’na verdiği soru önergesinde Hatay ile eş zamanlı Suriye sahillerinde de günler süren yangınlar olduğunu hatırlatarak, “Savaşın yıkıcılığını yaşayan Suriye halklarına bu yangınlar nedeni ile Bakanlığınız tarafından insani yardım yapılması için çalışmalar olmuş mudur?” diye sordu. Önergede ayrıca bu yangınları bölgedeki selefi cihadist grupların çıkardığı yönünde ciddi iddialar bulunduğu belirtilerek, “Türkiye’de ve Suriye’nin Türkiye tarafından kontrol edilen bölgelerinde rahatça hareket edebilen bu grupların bölgeden çıkarılmasını düşünüyor musunuz” sorusu yöneltildi. Ocak 2021’de yanıt veren Çavuşoğlu, “Türkiye, Suriye ihtilafı bağlamında başından beri insani ve vicdani hususları ön planda tutan bir yaklaşım sergilemiş, kardeş Suriye halkıyla dayanışma içinde olmuştur” vurgusu yaptı.

‘Tek geçiş noktası’

Çavuşoğlu yanıtında şunları söyledi: “Yalnızca ülkemizdekilere değil, Suriye’deki Suriyelilere yardım faaliyetlerimiz de ihtilafın ilk dönemlerinden bu yana sürdürülmüştür. Türk ve uluslararası STK’lara ait insani yardım malzemelerinin Türk Kızılayı aracılığıyla Suriye’ye sevki kapsamında bugüne kadar 53 binden fazla yardım kamyonu Suriye’ye ulaşmıştır. Ayrıca, BM Güvenlik Konseyi’nin ilgili kararları çerçevesinde ülkemiz üzerinden kuzeybatı Suriye’ye bugüne kadar 38 binden fazla insani yardım taşıyan kamyon gönderilmiştir. Mevcut aşamada, Suriye’ye yönelik sınır ötesi BM insani yardımları için tek geçiş noktası Türkiye’dir. Dolayısıyla, Suriye halkıyla dayanışma konusunda Türkiye en ön planda yer alan ülke olmuştur ve olmayı da sürdürmektedir. Soru önergesinde yer alan diğer iddialar hakkında Bakanlığımızda bilgi bulunmamaktadır.”

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