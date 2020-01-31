MÄ°LLÄ°YET ANA SAYFA
Geri DÃ¶n
HaberlerGündem Haberleri Suriye'de yakalanan DEAÅž'lÄ± kadÄ±n terörist tutuklandÄ±!
ABONE OL
31.01.2020 - 16:06 | | DHA

Suriye'de yakalanan DEAÅž'lÄ± kadÄ±n terörist tutuklandÄ±!

Almanyaâ€™dan yasa dÄ±ÅŸÄ± yollarla Suriyeâ€™ye gidip, terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ DEAÅžâ€™a katÄ±lan Hatice K. (27) Milli Ä°stihbarat TeÅŸkilatÄ± (MÄ°T), tarafÄ±ndan Suriyeâ€™de yakalanarak nÃ¼fusa kayÄ±tlÄ± olduÄŸu Aksarayâ€™a getirildi. Hatice K., sorgusunun ardÄ±ndan sevk edildiÄŸi adliyede tutuklandÄ±.Â

Suriye'de yakalanan DEAÅž'lÄ± kadÄ±n terörist tutuklandÄ±!

Aksaray nÃ¼fusuna kayÄ±tlÄ± Hatice K., 2014 yÄ±lÄ±nda Almanyaâ€™dan yasa dÄ±ÅŸÄ± yollarla Suriyeâ€™ye giderek, terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ DEAÅžâ€™a katÄ±ldÄ±. Ã–rgÃ¼tÃ¼n Ã§eÅŸitli kademelerinde gÃ¶rev alan Hatice K., MÄ°T tarafÄ±ndan Suriyeâ€™de dÃ¼zenlenen operasyonla yakalandÄ±.

Aksarayâ€™a getirilerek, TerÃ¶rle MÃ¼cadele Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼â€™ne teslim edilen Hatice K.'nin alÄ±nan ifadesinde DEAÅž terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ hakkÄ±nda Ã¶nemli bilgiler verdiÄŸi Ã¶ÄŸrenildi. Hatice K., sevk edildiÄŸi Aksaray Adliyesiâ€™nde, nÃ¶betÃ§i mahkemece tutuklanarak cezaevine gÃ¶nderildi.

Â 

Â 

Â 

Milliyet'te HaftanÄ±n Özeti (31 Ocak 2020)Ä°ÅŸte Türkiye ve dünyada aftanÄ±n öne çÄ±kan haberleri...
daha fazla video iÃ§in

GÜNCEL HABERLER

Ä°lginizi Çekebilecek DiÄŸer Haberler

Ä°stanbul'da gece yarÄ±sÄ± korkunç kaza! Ölü ve yaralÄ±lar var

Ä°stanbul'da gece yarÄ±sÄ± korkunÃ§ kaza! Ã–lÃ¼ ve yaralÄ±lar var

Herkesin gözünden kaçan detay!

Herkesin gÃ¶zÃ¼nden kaÃ§an detay!

Milyonlarca çalÄ±ÅŸanÄ± ilgilendiriyor! O tarih itibarÄ±yla...

Milyonlarca Ã§alÄ±ÅŸanÄ± ilgilendiriyor! O tarih itibarÄ±yla...

Ä°nternet kafelere yeni düzenleme

Ä°nternet kafelere yeni dÃ¼zenleme

SÄ±radaki Haber