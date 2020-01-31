31.01.2020 - 16:06 | | DHA
Suriye'de yakalanan DEAÅž'lÄ± kadÄ±n terörist tutuklandÄ±!
Almanyaâ€™dan yasa dÄ±ÅŸÄ± yollarla Suriyeâ€™ye gidip, terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ DEAÅžâ€™a katÄ±lan Hatice K. (27) Milli Ä°stihbarat TeÅŸkilatÄ± (MÄ°T), tarafÄ±ndan Suriyeâ€™de yakalanarak nÃ¼fusa kayÄ±tlÄ± olduÄŸu Aksarayâ€™a getirildi. Hatice K., sorgusunun ardÄ±ndan sevk edildiÄŸi adliyede tutuklandÄ±.Â
Aksaray nÃ¼fusuna kayÄ±tlÄ± Hatice K., 2014 yÄ±lÄ±nda Almanyaâ€™dan yasa dÄ±ÅŸÄ± yollarla Suriyeâ€™ye giderek, terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ DEAÅžâ€™a katÄ±ldÄ±. Ã–rgÃ¼tÃ¼n Ã§eÅŸitli kademelerinde gÃ¶rev alan Hatice K., MÄ°T tarafÄ±ndan Suriyeâ€™de dÃ¼zenlenen operasyonla yakalandÄ±.
Aksarayâ€™a getirilerek, TerÃ¶rle MÃ¼cadele Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼â€™ne teslim edilen Hatice K.'nin alÄ±nan ifadesinde DEAÅž terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ hakkÄ±nda Ã¶nemli bilgiler verdiÄŸi Ã¶ÄŸrenildi. Hatice K., sevk edildiÄŸi Aksaray Adliyesiâ€™nde, nÃ¶betÃ§i mahkemece tutuklanarak cezaevine gÃ¶nderildi.
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