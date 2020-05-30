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30.05.2020 - 11:43 | | DHA

Suriye’ye askeri sevkiyat

Gaziantep'in İslahiye ilçesinden Bahar Kalkanı Harekatı bölgesine obüs, zırhlı araç ve askeri personel sevkiyatı yapıldı.

Suriye’ye askeri sevkiyat

İslahiye'de konuşlu 106'ncı Topçu Alayı ve 2'nci Zırhlı Alay Komutanlığı'ndan, Bahar Kalkanı Harekatı bölgesine obüs, zırhlı araç ve askeri personel sevkiyatı yapıldı. Obüs ve zırhlı araçları taşıyan TIR'lar, askeri araç ve askeri personellerden oluşan konvoy, güvenlik önlemleri arasında Hatay'a hareket etti. Obüs ve askeri araçların Suriye’deki üs bölgelerinde konuşlandırılacağı öğrenildi

 

Yavru ayıyı önce araçları ile sonra yaya olarak kovaladılarRize'nin Kalkandere ilçesinde yayladaki arı kovanlarını bakmaya giden 2 kişi yolda karşılaştıkları yavru ayıyı kovaladı.
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