Sürücü 0.56 promil alkollü çıktı, kullandığı kolonyadan olduğunu iddia etti!

Olay, 2 ay önce İnegöl ilçesinde meydana geldi. Trafikte seyir halindeki Mustafa Diricanlı, polis uygulama noktasında durduruldu. Yapılan alkol testinde Diricanlı’nın 0.56 promil alkollü olduğu sonucu çıktı. Bunun üzerine ehliyetine el konulan sürücüye, bin 228 lira ceza uygulandı. İnegöl’de bir koltuk üretim firması ortaklarından olan ve yüzde 51 oranında fiziki engeli bulunan Diricanlı, kullandığı kolonyadan ötürü alkollü çıktığını öne sürdü.

'PROMİLİ GÖRÜNCE ŞOK GEÇİRDİM'

Diricanlı, “Bir ATM'den para çektim. Sonrasında dezenfektan amaçlı kolonya kullandım, yüzüme sürdüm ve maskemi takarak yola çıktım. 50 metre ileride polis trafik kontrolüne denk geldim. Alkol testi yapıldı. Alkolmetre 0.56 promil alkollü olduğumu gösterdi. Hayatımda alkol kullanmadım. Şok geçirdim. Alkol kullanmadan, alkolden yargılanıyorum. Ekiplere söyledim, kolonya kullandığımı söyledim. Fakat yapacak bir şey yoktu. Savcılığa itiraz dilekçemi verdim” dedi.

'ALKOLE KARŞIYIM'

Bacağındaki rahatsızlıktan ötürü yürümekte zorlandığını fiziksel engelli Diricanlı, “Araç kullanmak zorundayım. Annem rahatsız, onu her gün Bursa’ya götürmek zorundayım. Kendi iş yerim var. Çalışanlarımı taşımak durumunda kalıyorum. Araçsız bunları yapamam. Fiziki rahatsızlığımdan dolayı araç kullanmak zorundayım. Yürümekte zorlanıyorum. Alkole karşı olan ve hayatımda alkole el uzatmadığım halde alkolden dolayı mağdur oluyorum” diye konuştu.

'KOLONYA BAŞIMIZA BELA OLDU'

Pandemi dönemini hatırlatan Diricanlı, “Kendi kronik rahatsızlıklarım var. Kolonya bu işin dezenfektanı diyorlar. Sürekli bunu kullanmak zorundayım. Onun için de kolonyayla dezenfekte etmekten ziyade başımıza bela oldu. Yetkililere sesleniyorum; kolonya kullanalım mı, yoksa kullanmayalım mı? Ehliyetimin geri verilmesini istiyorum” ifadelerini kullandı.