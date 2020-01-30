MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Sürüyle dönmeyen çoban ölü bulundu!
ABONE OL
30.01.2020 - 16:57 | | İHA

Sürüyle dönmeyen çoban ölü bulundu!

Karaman'ın Ermenek ilçesinde, hayvanlarını otlatmaya götürdükten sonra dönmeyen çoban İsa Demir'in (30) cansız bedeni bulundu. Demir'in, dengesini kaybedip, 30 metrelik uçurumdan kayalık zemine düştüğü ihtimali üzerinde duruluyor.

Sürüyle dönmeyen çoban ölü bulundu!

Ermenek'e bağlı Olukpınar köyünde oturan, 3 çocuk babası İsa Demir, dün sabah küçükbaşlarını otlatmaya çıkardı. Demir'in bir daha dönmemesi üzerine ailesi ve yakınları, akşam saatlerinde çevrede aramaya çıktı. Arama çalışması sonucu Demir'in, Erik Deresi mevkisinde cansız bedeni bulundu.

İhbarla köye gelen AFAD ekipleri, Demir'in cesedini bulunduğu yerden aldı. Dengesini kaybedip, 30 metrelik uçurumdan kayalık zemine düştüğü sanılan İsa Demir'in cansız bedeni, otopsi için Ermenek Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

 

 

Kaçak maden ocağında göçük! İki işçi mahsur kaldıZonguldak'ın Kilimli ilçesinde, daha önce mühürlenmesine rağmen kaçak olarak işletilen kömür ocağında meydana gelen göçükte işçiler Sabahattin Kalaycıoğlu ve Murat Ovaz mahsur kaldı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Başakşehir'de bir kişi tartıştığı iş arkadaşı tarafından öldürüldü

Başakşehir'de bir kişi tartıştığı iş arkadaşı tarafından öldürüldü

Corona virüsü kaçışı!

Corona virüsü kaçışı!

Dev destek! 2020'de Bin 700 liraya çıkıyor

Dev destek! 2020'de Bin 700 liraya çıkıyor

İşte Elâzığ’da kırılan yüzey

İşte Elâzığ’da kırılan yüzey

Sıradaki Haber