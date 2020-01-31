Survivor 2020 ne zaman başlayacak? Survivor 2020'ye sürpriz isim!

Survivor konusunda heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Acun Ilıcalı'nın uzun bir dönemdir yürüttüğü Survivor Türkiye projesi bu sene Ünlüler-Gönüllüler formatında ekrana gelecek. Ünlü isimler arasında ilk ismi açıklanan isim Ersin Korkut olurken ikinci isim ise Emrah'ın oğlu Tayfun Erdoğan olarak belirlendi. Peki Survivor 2020 ne zaman başlayacak?

SURVİVOR 2020 NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Survivor yeni sezon tarihi henüz açıklanmadı. Fakat geçtiğimiz Survivor sezonlarının yayın tarihi göze alındığında Survivor 2020'nin Şubat ayında başlayacağı tahmin ediliyor.

SURVİVOR 2020 YARIŞMACILARI KİMLER?

Survivor 2020 yarışmacılarından iki kişinin kim olduğu Acun Ilıcalı tarafından açıklandı. Survivor 2020'nin Ünlüler takımında mücadele edecek isimler, Ersin Korkut ve Uğur Pektaş olduğu duyuruldu. Son olarak duyurulan isim ise Emrah'ın oğlu Tayfun Erdoğan olarak açıklandı