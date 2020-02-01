Survivor 2020 ne zaman başlıyor? Survivor yarışmacıları 2020 kimler?

Survivor 2020 sezonu, Ünlüler - Gönüllüler takımlarından oluşacak. TV8 kanalında yayınlanan Survivor her yıl Şubat ayında ekrana gelmeye başlıyor. Bugün Şubat ayına girmemizle birlikte 'Survivor 2020 ne zaman' sorusu yoğun ilgi görmeye başladı. Ünlüler - Gönüllüler olarak mücadele edecek olan yarışmacılardan bazıları Acun Ilıcalı tarafından duyuruldu. Peki Survivor yaırşmacıları kimler? İşte Survivor 2020 detayları...

SURVİVOR 2020 NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Her sezon Şubat ayında yayınlanmaya başlayan Survivor yarışması bu yıl da Şubat ayında başlayacak. Survivor 2020 16 Şubat 2020 günü ekrana gelecek.

SURVİVOR 2020 YARIŞMACILARI KİMLER?

Survivor 2020 Ünlüler takımında bazı isimler açıklandı. İşte merakla araştırılan Survivor 2020 yarışmacılarından birkaçı...

Ersin Korkut

Uğur Pektaş

Tayfun Erdoğan

Acun Ilıcalı, Sercan Yıldırım'ın Survivor 2020'de yarışacağını açıkladı!

Şubat ayinda ekranlara dönmeye hazırlanan Survivor'da yarışmacılar da yavaş yavaş belli oluyor. Ünlüler-Gönüllüler formatında sürecek olan Survivor 2020'de sürpriz ismi Acun Ilıcalı Instagram hesabından açıkladı. Ünlü futbolcu Sercan Yıldırım Survivor'da yer alacak. Acun Ilıcalı, Yıldırım'ın ekranların izlenme rekorları kıran programı Survivor'da yarışacağı haberini sosyal medya hesabından duyurdu.