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04.02.2020 - 12:57 |

Survivor 2020 Ünlüler takımında yer alan Cemal Can Canseven kimdir? Nerelidir, kaç yaşında?

TV8 kanalının sabırsızlıkla beklenen yarışması Survivor 2020 yeni sezon yarışmacılarını açıkladı. Ünlüler - Gönüllüler takımlarından oluşan Survivor 2020 ünlüler takımında yer alan Cemal Can Canseven kimdir? Cemal Can Canseven kaç yaşında? Nerelidir? İşte Seuvivor Cemal Can Canseven'in hayatına dair bilinenler...

Survivor 2020 Ünlüler takımında yer alan Cemal Can Canseven kimdir? Nerelidir, kaç yaşında?

Survivor 2020 yayın tarihi belli oldu. TV8 kanalının sevilen yarışması Survivor yeni sezonu 16 Şubat 2020'de başlayacak. Survivor yarışmacıları kimler? Ünlüler takımında mücadele edecek isimlerden biri olan Cemal Can Canseven kimdir? Survivor Cemal Can Canseven kaç yaşında?

CEMAL CAN CANSEVEN KİMDİR?

1995 yılında dünyaya gelen Cemal Can İzmir'de doğup büyüdü ancak aslen Rizeli. Yeditepe Üniversitesi’nden mezun olan Cemal Can Canseven, birlikte videolar çektiği Danla Biliç’le üniversite yıllarından tanışıyor. Bir videoda sporcu geçmişinin olduğunu ifade eden Cemal Can Canseven aynı zamanda DJ’lik yapıyor.

HDP binası önünde eylem yapan ailelerden biri daha evladına kavuştuBingöl'den gelerek Diyarbakır'da HDP il binası önünde oturma eylemi yapan baba Metin ve anne Necla Açan, güvenlik güçlerine teslim olan oğullarına 4 yıllık hasretin ardından sarıldı.
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