Survivor 2020 yarışmacısı Tayfun Erdoğan kimdir? Tayfun Erdoğan kaç yaşında, nereli?

Survivor 2020'de Ünlüler - Gönüllüler olarak mücadele edilecek. Survivor yarışmasına katılan isimlerden birkaçı belli oldu. Acun Ilıcalı Survivor 2020'nin Ünlüler takımda olacak isimlerden bazılarını duyurdu. O isimler arasında yer alan Tayfun Erdoğan'ın kim olduğu merak edilmeye başladı. Survivor Tayfun Erdoğan kimdir? Survivor 2020 yarışmacısı Tayfun Erdoğan kaç yaşında ve nereli? İşte Survivor Tayfun Erdoğan hakkında merak edilenler...

SURVİVOR TAYFUN ERDOĞAN KİMDİR?

Tayfun Erdoğan 1990 yılında İstanbul'da doğdu. Şarkıcı Emrah'ın oğludur. Yıllar sonra şarkıcı Emrah'ın oğlu olarak magazin gündemine girdi. Bir dönem babası Emrah ile olan ilişkisi sık sık gündeme geldi. Bir dönem komilik yapan Tayfun Erdoğan, daha sonra evlendirme programına çıkarak taliplerini aramıştı.