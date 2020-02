Survivor 2020'ye katılacak üç isim daha belli oldu! Survivor ne zaman başlayacak? İşte yarışmaya katılacak olan isimler...

Survivor için geri sayım tüm hızıyla devam ediyor. Vatandaşların büyük merak içerisinde beklediği Survivor 2020 yarışması bu yıl Ünlülüler-Gönüllüler formatı ile ekrana gelecek. Ekrana gelecek olan Survivor yarışmasında Ünlüler takımında yarışacak olan üç isim daha önceden açıklanırken dün akşam saatlerinde iç isim daha açıklandı. Peki Survivor 2020'de hangi isimler yarışacak

Survivor 2020'de daha önce açıklanan Ersin Korkut, Sercan Yıldırım ve Tayfun Erdoğan isimlerinin ardından Uğur Pektaş, Yasin Obuz ve Sosyal medya fenomeni Cemal Can Canseven'in Survivor 2020'ye katılacağı duyuruldu. Uğur Pektaş 2005 yılında katıldığı Survivor'da şampiyon olmuş ve bu süre zarfından sonra Arka Sokaklar dizisinde Murat Komiser karakterine hayat vermişti.

SURVİVOR 2020 YARIŞMACILARI

Ersin Korkut

Sercan Yıldırım

Tayfun Erdoğan

Uğur Pektaş

Yasin Obuz

Cemal Can Canseven

SURVİVOR 2020 NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Survivor yeni sezon tarihi henüz açıklanmadı. Fakat geçtiğimiz Survivor sezonlarının yayın tarihi göze alındığında Survivor 2020'nin Şubat ayında başlayacağı tahmin ediliyor.

UĞUR PEKTAŞ KİMDİR?

Uğur Pektaş 16 Nisan 1979 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Survivor 2005 yılında şampiyon olan Uğur Pektaş bu sürecin ardından Arka Sokaklar dizisinde rol aldı.

Kanal D ekranlarında yayınlanan Survivor Türkiye yarışmasında birinci olduktan sonra oyunculuğa başladı. Kuşdili ve Düşler ve Gerçekler dizilerinde yer aldı. Arka Sokaklar dizisinde oynadı. 19 Haziran 2008'de kendisi gibi oyuncu olan Gamze Özçelik ile evlenmiştir. Murathan isminde bir oğulları olmuştur. Arka Sokaklar dizisinden Gamze Özçelik ile beraber ayrılmış; ancak İlker İnanoğlu'nun diziden ayrılmasından sonra diziye tekrar geri dönmüştür. İnanoğlu daha sonra yeni sezonla birlikte ekibe geri dönmüştür. Onunla birlikte eşi Gamze Özçelik'de diziye geri dönmüştür. Kanal D'de yayınlanan Arka Sokaklar dizisinden ayrılmıştır.

YASİN OBUZ KİMDİR?

Aslen Diyarbakırlı olan Yasin Obuz, 1989 yılında dünyaya geldi. Hacettepe Üniversitesi spor bölümünden mezun olan ve işletmecilik yapan Yasin Obuz’un ailesi Antalya'da yaşıyor.

Yasin Obuz, Yemekteyiz yarışmasıyla tanındı ve birkaç kez katıldığı yarışmada rakiplerini epey zorladı. Daha sonra MasterChef yarışmasına katılan Yasin Obuz, yarışmaya renk katan isimler arasında yer aldı. Yemek konusunda ne kadar başarılı olduğunu son 6 yarışmacı arasına katılarak ispatladı

CEMAL CAN CANSEVEN KİMDİR?

1995 yılında dünyaya gelen Cemal Can İzmir'de doğup büyüdü ancak aslen Rizeli. Yeditepe Üniversitesi’nden mezun olan Cemal Can Canseven, birlikte videolar çektiği Danla Biliç’le üniversite yıllarından tanışıyor. Bir videoda sporcu geçmişinin olduğunu ifade eden Cemal Can Canseven aynı zamanda DJ’lik yapıyor.