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06.03.2020 - 15:09 |

Survivor Aşkım Burçe Tunay kimdir, kaç yaşında?

Survivor 2020'ye sonradan dahil olan isimler arasında yer alan Aşkım Burçe Tunay, Ünlüler takımı için mücadele ediyor. Geçtiğimiz hafta yarışmaya dahil olan Aşkım Burçe Tunay hakkında merak edilenleri sizler için derledik. PekiAşkım Burçe Tunay kimdir?

Survivor Aşkım Burçe Tunay kimdir, kaç yaşında?

Survivor'a yeni katılan isimler arasında yer alan Aşkım Burçe Tunay kimdir sorusu Survivor izleyicisi tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. Survivor'da yaşanan diskalifiyelerin ardından geçtiğimiz hafta Ünlüler takımı kadrosuna katılan Aşkım Burçe Tunay'ın nasıl bir performans sergileyeceği büyük merak konusu.

AŞKIM BURÇE TUNAY KİMDİR?

2000 doğumlu Tunay, İstanbul Akademik Cimnastik Spor Kulübü'nun sporcusudur ve 12-13 Ekim 2013 tarihlerinde Mersin'de düzenlenen Trampolin Cimnastik Türkiye Şampiyonası'nda I. Seri ve II. Seri'deki başarısı ile Türkiye Şampiyonu olmuştur.

Yunan askerleri dövdüğü göçmenleri yarı çıplak gönderdiYunanistan'a gitmek isteyen göçmenlerin Edirne'ye akınında, bugün 1'inci hafta doldu. Yunanistan'ın kapattığı Pazarkule Sınır Kapısı çevresi ve Meriç Nehri kıyılarına akın eden göçmenlerin karşı tarafa geçişleri sürüyor.
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