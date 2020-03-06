Survivor Aşkım Burçe Tunay kimdir, kaç yaşında?

Survivor'a yeni katılan isimler arasında yer alan Aşkım Burçe Tunay kimdir sorusu Survivor izleyicisi tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. Survivor'da yaşanan diskalifiyelerin ardından geçtiğimiz hafta Ünlüler takımı kadrosuna katılan Aşkım Burçe Tunay'ın nasıl bir performans sergileyeceği büyük merak konusu.

AŞKIM BURÇE TUNAY KİMDİR?

2000 doğumlu Tunay, İstanbul Akademik Cimnastik Spor Kulübü'nun sporcusudur ve 12-13 Ekim 2013 tarihlerinde Mersin'de düzenlenen Trampolin Cimnastik Türkiye Şampiyonası'nda I. Seri ve II. Seri'deki başarısı ile Türkiye Şampiyonu olmuştur.