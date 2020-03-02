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02.03.2020 - 21:54 |

Survivor Aşkım Burçe Tunay kimdir? Kaç yaşında ve nereli?

Survivor'da diskalifiye olan yarışmacıların yerine gelen isimler belli oldu. Bu isimlerden Ünlüler takımına gelen kadın yarışmacı Aşkım Burçe Tunay oldu. Peki, Survivor Aşkım Burçe Tunay kimdir? Kaç yaşında ve nereli?

Survivor Aşkım Burçe Tunay kimdir? Kaç yaşında ve nereli?

 

Aşkım Burçe Tunay, Survivor'da diskalifiye olan yarışmacıların yerine gelen isim oldu. Şimdi yeni yarışmacı hakkındaki bilgiler araştırılıyor. İşte Tunay'ın biyografisi...

AŞKIM BURÇE TUNAY KİMDİR?

Aşkım Burçe Tunay, 2000 doğumlu. İstanbul Akademik Cimnastik Spor Kulübü Sporcusu Aşkım Burçe Tunay 12-13 Ekim 2013 tarihlerinde Mersin'de düzenlenen Trampolin Cimnastik Türkiye Şampiyonası'nda I. Seri ve II. Seri deki başarısı ile Türkiye Şampiyonu olmuştur.

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